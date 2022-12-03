Her sabah severek içiyoruz! Meğer ani ölüm sebebiymiş: Damarlardaki kan akışını tehlikeye atıyor

Her gün içtiğimiz içeceklerden biri; özellikle büyük bir risk barındırıyor. Kan akışı tüm vücudun çalışma sistemini etkileyen bir sistem ve içecekler bu akışta sorunlara neden olabiliyor. Özellikle sıklıkla karşılaşılan pıhtılaşma sorunu; bazı içeceklerle tetiklenebiliyor.

Giriş Tarihi: 03.12.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 09:14 PAYLAŞ ABONE OL

Kan pıhtıları, geçerli bir sebep olmadan oluştuğunda oldukça tehlikelidir. Kötü yaşam tarzı, kan pıhtı oluşumuna zemin hazırlar. Ancak "sağlıksız" beslenme tanımının neleri kapsadığına yaşanan kafa karışıklıkları gerekli önlemlerin alınmasını engelleyebilir. Örneğin; o kadar da zararlı görülmeyen "kahve" içeriğindeki doğal bir kimyasal olan kafeini tüketmeniz sonucunda bu durumu tepkileri tetikleyebilir.

"KAFEİN KANIN DAHA YOĞUN HALE GELMESİNE NEDEN OLUYOR" Dr. Monika Wassermann, kafein içeren içeceklerin vücudun susuz kalmasına ve bunun da pıhtılaşma riskin artırabilen yoğunlaşmış kana neden olabileceğini belirtiyor. Doktorun açıkladığı gibi; dehidrasyon kan bileşenlerinin etkilenmesine neden olarak daha yapışkan ve daha koyulaşmış bir kana neden olabilir. Doktor Wasserman, bu pıhtılaşmanın genellikle pelvik bölgede, bacaklarda, uyluklarda ve kollarda ortaya çıktığını belirtti.