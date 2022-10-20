Her sabah yaptığınız şeyden hızlıca vazgeçin! Diş etlerini eriterek yok olmasına sebep oluyor…

Bazı tıp uzmanları, dişlerinizi fırçalamadan önce bir bardak su içmenin ağız sağlığınız için çok daha iyi olduğuna ve hatta diş fırçalamanın etkinliğini artırabileceğini söylüyor. Gelin öyleyse birlikte bir bakalım.
DAHA AZ ETKİLİ OLUYOR
Sabah kahvenizi içmeden hemen önce dişlerinizi fırçalamaya alıştıysanız, bu alışkanlığı yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Diş fırçaladıktan hemen sonra bir şey içtiğinizde, diş macunundaki florürü yıkayarak fırçalamayı çok daha az etkili hale getirebilir. Aslında diş hekimleri herhangi bir içecek içmek için dişlerinizi fırçaladıktan sonra en az yarım saat beklemenizi öneriyor. Ve sabahları fazla vaktiniz yoksa dişlerinizi sadece kahvaltıdan sonra fırçalamak mantıklıdır.
ÇÜRÜĞE NEDEN OLABİLİR
Sabahları su içmenin sağlığa birçok faydası olmasına rağmen, dişlerinizi fırçaladıktan hemen sonra su içmeniz yeterli florür almanızı engelleyebilir. Florür çürüklerle savaşmanın en etkili yollarından biri olduğundan, eksikliği diş minesini zayıflatabilir, çürüklere ve hatta kemik hastalıklarına neden olabilir.
MİDE BULANTISI YAPABİLİR
Uyandıktan sonra dişlerinizi fırçalamak tazelenmiş hissetmenize yardımcı olabilir, ancak bazı insanlar dişlerini fırçalarken mideleri bulanabilir. Dişlerinizi günde iki kez fırçalamak ağız sağlığınız için çok önemli olsa da, bazen mide bulantısı yapıyorsa bunu atlayabilirsiniz.
DİŞ ETLERİNİ ZAYIFLATIR
Mide bulantısı hissetmek genellikle kusmaya neden olur ve sık sık kusmak dişlerinize ciddi şekilde zarar verebilir. Kusmuk mide asitleri içerdiğinden , diş minesini aşındırıp zayıflatarak dişlerinizin incinmesine neden olabilir.