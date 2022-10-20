Her sabah yaptığınız şeyden hızlıca vazgeçin! Diş etlerini eriterek yok olmasına sebep oluyor…

Birçoğumuz yataktan kalkar kalkmaz dişlerimizi fırçalarız.. Ancak güzel bir gülümsemeyi korumanın anahtarı, iyi ağız hijyeni olsa da uyanır uyanmaz dişlerinizi fırçalamak sandığımız kadar etkili olmayabilir. Hatta diş sağlığına zarar bile verebilir. İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 20.10.2022 14:54 PAYLAŞ ABONE OL

Bazı tıp uzmanları, dişlerinizi fırçalamadan önce bir bardak su içmenin ağız sağlığınız için çok daha iyi olduğuna ve hatta diş fırçalamanın etkinliğini artırabileceğini söylüyor. Gelin öyleyse birlikte bir bakalım.

DAHA AZ ETKİLİ OLUYOR Sabah kahvenizi içmeden hemen önce dişlerinizi fırçalamaya alıştıysanız, bu alışkanlığı yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Diş fırçaladıktan hemen sonra bir şey içtiğinizde, diş macunundaki florürü yıkayarak fırçalamayı çok daha az etkili hale getirebilir. Aslında diş hekimleri herhangi bir içecek içmek için dişlerinizi fırçaladıktan sonra en az yarım saat beklemenizi öneriyor. Ve sabahları fazla vaktiniz yoksa dişlerinizi sadece kahvaltıdan sonra fırçalamak mantıklıdır.