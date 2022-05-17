Her sabah yediğiniz bu besin dikkat! Sağlıklı sandığınız bu yiyecek ömrünüzden çalıyor…

Yumurtanın kilonuzu desteklemek, göz sağlığınızı iyileştirmek, protein ve omega-3 asitleri gibi birçok besin maddesi sağlamak gibi birçok sağlığa yararı bulunuyor. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar bunları vücudunuz için gerekli beslenme türlerini içeren diğer gıdalarla değiştirmenin daha iyi olabileceğini gösteriyor. Yapılan diğer araştırmalar ise yumurtanın zararlarını ortaya çıkarttı. Gelin bu zararlarına bir bakalım.
KABIZLIĞA NEDEN OLUR
Yumurtalar bol miktarda protein içerir, ancak lif içermez. Bu da sindirime kolay bir şekilde yardımcı olur. Lif eksikliği kabızlığa yol açar. Bu nedenle sadece yumurta yerseniz banyoda rahatsız edici bir deneyim yaşayabilirsiniz. Yumurtalarınızı ıspanak ve domates gibi lif oranı yüksek yiyeceklerle karıştırmanız sağlığınız açısından daha yararlı olacaktır.
ÖMRÜ KISALTIYOR
Yapılan bir araştırmada, yumurta sarısının yüksek kolesterol seviyelerine sahip olduğundan, diyetinizden yumurtayı tamamen çıkarmanın daha uzun yaşamanızı sağlayabileceğini buldu. Herhangi bir yaşta, daha fazla yumurta yerseniz, bu riski artırabilirsiniz. Ancak her hafta bir yumurtadan daha az yerseniz, bu risk tersine döner.
AKNE VE SİVİLCEYE NEDEN OLUR
Akne, yumurtalarla dolu olan yüksek düzeydeki progesteron hormonlarından kaynaklanır. Doğal olarak vücudumuz bu hormonları kendisi üretir ancak yumurta yiyerek sadece vücudumuza fazladan hormon katmış oluruz. Bu nedenle, aniden bazı cilt çatlakları görürseniz, yumurtaları ne sıklıkla tükettiğiniz ile alakalıdır. Bununla birlikte, düzenli olarak yumurta yerseniz ve sivilcelerin ortaya çıktığını fark etmezseniz, bunun nedeni muhtemelen o kadar çok yememiş olmanızdır.
KALP HASTALIĞI RİSKİNİ ARTIRIYOR
Genel olarak, sağlıklı insanlar, kalplerine zarar vermeden haftada yaklaşık 7 yumurta yiyebilir. Bununla birlikte, şeker hastalığı gibi bir sağlık sorununuz varsa, bu kadar çok yumurta yemek kalp hastalığına yakalanma olasılığını artırabilir. Yapılan bir araştırmada her gün birden fazla yumurta yiyen erkeklerin bu durumu geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu söylüyor. Bu nedenle diyetinizde herhangi bir değişiklik yapmadan önce doktorunuza danışmanız önerilir.