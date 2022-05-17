Her sabah yediğiniz bu besin dikkat! Sağlıklı sandığınız bu yiyecek ömrünüzden çalıyor…

AKNE VE SİVİLCEYE NEDEN OLUR

Akne, yumurtalarla dolu olan yüksek düzeydeki progesteron hormonlarından kaynaklanır. Doğal olarak vücudumuz bu hormonları kendisi üretir ancak yumurta yiyerek sadece vücudumuza fazladan hormon katmış oluruz. Bu nedenle, aniden bazı cilt çatlakları görürseniz, yumurtaları ne sıklıkla tükettiğiniz ile alakalıdır. Bununla birlikte, düzenli olarak yumurta yerseniz ve sivilcelerin ortaya çıktığını fark etmezseniz, bunun nedeni muhtemelen o kadar çok yememiş olmanızdır.