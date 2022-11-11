"Her sabah yorgun uyanıyorum" diyenler dikkat! Sebebi yaptığınız bu 3 hata…

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobiyoloji Anabilim Dalı'nda profesör olan uzman, öncelik vermeniz gereken ilk şeyin doğal ışık olduğunu belirtti. Bunu gibi birçok ayrıntıda değişim yaparak sabahları hiç olmadığı kadar dinç uyanabilirsiniz.

İyi bir gece uykusu yaşayabilmeniz için uyanır uyanmaz buna hareket etmeniz gerektiğini söyleyen Huberman, uyandıktan sonraki ilk bir saat içinde dışarı çıkmanın, vücudun doğal desteği olan kortizolü aktive etmesinden dolayı oldukça önemli bir detay olduğunu açıkladı. Dr. Huberman, sadece beş ila on dakika yeterli olabileceğini, bu sayede 24 saatte bir kortizolde sağlıklı bir artış sağlayabileceğinizi belirtiyor.

Bu alışkanlık, uyanıklık seviyesini, odaklanma seviyesini ve ruh halinizi belirleyebilir. Kortizoldeki bu artışın, mümkün olduğu kadar erken olması önemli. Günün erken saatlerinde gün ışığından faydalanmamak, kötü bir uyku düzenine neden olabilir, bu da sabahları yorgun uyanmanın sebebi haline dönüşebilir. Ayrıca lambalar ve telefonlar, doğal ışık kaynağı olmaması sebebiyle düzenli bir uykunun da kaynağı değildirler.

Dr Huberman, dışarı çıkmanın ayrıca dopamin salgıladığını ve bunun da gün boyunca daha motive hissetmenize yardımcı olabileceğini ekledi.Dopaminin beyindeki ve vücuttaki ana rolü, motivasyonu, özlemi ve peşinde koşmayı sağlamaktır. Bu, zevk molekülü değil, dürtü molekülüdür.