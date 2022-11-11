"Her sabah yorgun uyanıyorum" diyenler dikkat! Sebebi yaptığınız bu 3 hata…

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobiyoloji Anabilim Dalı'nda profesör olan uzman, öncelik vermeniz gereken ilk şeyin doğal ışık olduğunu belirtti. Bunu gibi birçok ayrıntıda değişim yaparak sabahları hiç olmadığı kadar dinç uyanabilirsiniz.
MUTLAKA DIŞARI ÇIKIN
İyi bir gece uykusu yaşayabilmeniz için uyanır uyanmaz buna hareket etmeniz gerektiğini söyleyen Huberman, uyandıktan sonraki ilk bir saat içinde dışarı çıkmanın, vücudun doğal desteği olan kortizolü aktive etmesinden dolayı oldukça önemli bir detay olduğunu açıkladı. Dr. Huberman, sadece beş ila on dakika yeterli olabileceğini, bu sayede 24 saatte bir kortizolde sağlıklı bir artış sağlayabileceğinizi belirtiyor.
Bu alışkanlık, uyanıklık seviyesini, odaklanma seviyesini ve ruh halinizi belirleyebilir. Kortizoldeki bu artışın, mümkün olduğu kadar erken olması önemli. Günün erken saatlerinde gün ışığından faydalanmamak, kötü bir uyku düzenine neden olabilir, bu da sabahları yorgun uyanmanın sebebi haline dönüşebilir. Ayrıca lambalar ve telefonlar, doğal ışık kaynağı olmaması sebebiyle düzenli bir uykunun da kaynağı değildirler.
Dr Huberman, dışarı çıkmanın ayrıca dopamin salgıladığını ve bunun da gün boyunca daha motive hissetmenize yardımcı olabileceğini ekledi.Dopaminin beyindeki ve vücuttaki ana rolü, motivasyonu, özlemi ve peşinde koşmayı sağlamaktır. Bu, zevk molekülü değil, dürtü molekülüdür.
KAFEİN TÜKETİMİNİ ERTELEYİN
Sabahları yorgun uyandığınızda ilk yaptığınız şey uyanmak için bir fincan kahve içmek mi? Bu noktada hatalı olabilirsiniz. Dr. Huberman, ilk kafein alımını, uyandıktan en az 90 dakika sonraya ertelenmesi gerektiğini belirtiyor.
Bunun sebebi; uykulu olduğumuzda beyinde adenozin adı verilen bir kimyasalın oluşmasıdır. Bu molekül, "uykunuzun" geldiğini haber veriyor. Fakat kafein, bu durumu bloke ediyor. Huberman, sabah uyandığınızda ve istediğiniz kadar uyumadığınızı fark etmenizin sebebi; adonesin birikimidir. Bu birikimin oluşmaması için öncelikle kafein alımı vaktinize dikkat etmek önem taşıyor.
VÜCUT ISISINI ARTIRIN
Yatakta sıcak bir ortamda yatıyorsanız, yorgun da hissetmeseniz yataktan çıkmanızı zorlaştırır. Bir insanın vücut sıcaklığı, uyanmadan önce biraz yükselir ve gecenin ortasında en düşük noktasına ulaşır. Uyanmak için ise vücut sıcaklığını yükseltmek gerekir.
Vücut sıcaklığını optimum değerine ulaştırmak için en iyi yol; sabah saatleri egzersiz yapmaktır. Fakat bundan hoşlanmıyorsanız, soğur bir duş alabilirsiniz. Her ne kadar çelişkili gibi görünse de; Dr. Huberman, vücudun yüzeyinin banyo suyunun soğuk olması halinde, bu durumu telafi etmek için iç sıcaklığını yükselteceğini dile getiriyor. Vücut ve beyin, suya maruz kaldıktan sonra uyanmanızı sağlayan dopamini salgılamaya başlar.