Her saniye fark etmeden soluyoruz! Uzmanlar uyardı: "DNA hasarına yol açıyor..."

ERKEKLERİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR

Doç. Dr. Gökçe, güncel bilimsel araştırmaların bu tehdidi netleştirdiğini vurgulayarak, "Örneğin 2024 yılında Pub- Med'de yayımlanan bir çalışmada, kadınlardan alınan foliküler sıvı örneklerinin yüzde 70'inden fazlasında mikroplastik parçacıkları tespit edildi. Aynı çalışmada, mikroplastik yoğunluğu arttıkça yumurta kalitesinin ve döllenme oranlarının belirgin şekilde düştüğü gözlemlendi. Benzer şekilde 2023'te yapılan başka bir araştırma, erkeklerde hem meni hem de testis dokusunda mikroplastiklerin bulunduğunu ve bu kişilerin sperm sayısı ile hareketliliğinin anlamlı derecede düşük olduğunu ortaya koydu" dedi.

YUMURTA REZERVİ DÜŞÜYOR

Kadınlarda doğurganlık için yaş faktörünün çok belirleyici olduğunu, özellikle 35 yaşından sonra yumurta rezervi ve kalitesinin hızla azaldığını hatırlatan Doç. Dr. Gökçe, "Son yıllardaki araştırmalar, yaşın ilerlemesiyle mikroplastiklerin etkisi birleştiğinde zararın katlandığını gösteriyor. Çünkü yaşla birlikte hücrelerin kendini onarma kapasitesi azalıyor, mikroplastiklerin oluşturduğu oksidatif stres ve DNA hasarı daha kalıcı hale geliyor" dedi.

DOĞURGANLIĞI KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ TAVSİYELER

Doç. Dr. Gökçe, modern yaşamın risklerine karşı doğurganlığı korumak için çiftlere şu tavsiyelerde bulundu:

Plastik ambalajlı su ve gıdaları azaltın. Cam veya paslanmaz çelik şişe ve kaplar kullanın. Yiyecekleri asla plastik kaplarda ısıtmayın.

Sebze, meyve, zeytinyağı ve balık ağırlıklı, antioksidandan zengin Akdeniz tipi beslenin. İşlenmiş gıdalar, trans yağlar ve aşırı şekerden kaçının.

Hem obezite hem de aşırı zayıflık hormonal dengeyi bozarak, yumurtlama düzenini etkiler.

Günde en az 7 saat, mümkünse aynı saatlerde uyumak hormon ritmini düzenler.

Yoğun stres, kortizol hormonunu artırarak, yumurtlama düzenini bozar ve sperm kalitesini düşürür. Yürüyüş ve yoga gibi aktiviteler yapın.

Sigara ve alkolü bırakın. Bu alışkanlıklar hem yumurta hem de sperm kalitesini doğrudan olumsuz etkiler.

Gebelik planlamasını ertelemeyin. Kadınların, özellikle 30 yaş sonrası yumurtalık rezervlerini düzenli olarak kontrol ettirmeleri önemlidir.