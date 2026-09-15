Her şişlik kanser değil ama… Haftalarca geçmiyorsa dikkat! Uzmanı uyardı

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Hakan Kaya, bazı lenfoma türlerinde ağrısız lenf bezi büyümesi, açıklanamayan ateş, yoğun gece terlemesi, belirgin halsizlik ve istemsiz kilo kaybı görülebileceğini belirterek, uzun süren ve nedeni açıklanamayan belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Kaya, lenfomanın lenfatik sistemden kaynaklanan ve farklı alt türleri bulunan bir hastalık grubu olduğunu, belirtilerin ise hastalığın türüne ve kişiye göre değişebileceğini aktardı.

Kaya, lenfomada en sık dikkati çeken bulgulardan birinin lenf bezlerinde büyüme olduğunu vurgulayarak, "Özellikle boyun, koltuk altı veya kasık bölgesinde ortaya çıkan, çoğunlukla ağrısız olan ve zaman içerisinde gerilemeyen şişliklerin değerlendirilmesi önemlidir. Ancak her lenf bezi büyümesinin lenfoma anlamına gelmediğini de özellikle belirtmek gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Gece terlemesinin lenfomada görülebilen belirtilerden biri olduğunu aktaran Kaya, bunun sıcak hava veya kalın giyinme nedeniyle oluşan sıradan terlemeden farklı olabildiğini anlattı.