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Her unutkanlık alzaymır değil! Özellikle dikkat edilmesi gereken belirtiler...

Yaş ilerledikçe unutkanlık ve zihinsel işlevlerde yavaşlama daha sık görülmeye başlarken, bazı değişiklikler normal yaşlanmanın bir parçası olabiliyor. Ancak günlük yaşamı etkileyen belirgin unutkanlıklar ve davranış değişiklikleri demans ya da Alzaymır hastalığının habercisi olabilir. Peki hangi unutkanlıklar normal, hangileri ciddiye alınmalı? İşte Alzaymırın erken döneminde görülebilen dikkat çekici belirtiler...

İHA Giriş Tarihi: 17.09.2026 13:55 PAYLAŞ ABONE OL

Yaş ilerledikçe zihinsel işlevlerde görülen ilerleyici bozulma, yaşlılık döneminin önemli sağlık sorunlarından biri olarak gösteriliyor. Yaşam süresinin uzamasıyla birlikte demansın, halk arasında bilinen adıyla bunamanın görülme sıklığı da giderek artıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Nil Sürsal, demans görülme sıklığının 60-65 yaş grubunda yaklaşık yüzde 1 iken, 75-79 yaşlarında yüzde 6'ya, 80 yaş ve üzerinde ise yüzde 20'nin üzerine çıktığını belirterek, demans vakalarının yaklaşık yüzde 65'inin alzaymır hastalığıyla ilişkili olduğunu söyledi.





HER UNUTKANLIK DEMANS VEYA ALZAYMIR BELİRTİSİ Mİ

Normal yaşlanma sürecinde beyin işlevlerindeki yavaşlamaya bağlı olarak karmaşık problemleri çözmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyulmasının doğal olduğunu vurgulayan Uz. Dr. Nil Sürsal, her unutkanlığın bunama anlamına gelmeyeceğini söyledi. Alzaymır hastalığında beyinde zamanla bazı proteinlerin birikmesi ve sinir hücrelerinin zarar görmesiyle birlikte hücre fonksiyonlarının bozulduğunu, beyin dokusunda küçülme meydana gelebildiğini aktaran Uz. Dr. Nil Sürsal, "Hastalık ilerledikçe özellikle beynin bazı bölgelerinde belirgin bir hacim kaybı ortaya çıkıyor. Bu değişiklikler hafıza, düşünme, konuşma ve günlük işleri yapma gibi birçok zihinsel becerinin giderek bozulmasına yol açabiliyor" diye konuştu.