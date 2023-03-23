Her yediğinizde beyninizin şeklini değiştiriyor! Bir kere tüketmenin bile bağımlılık yaptığı o besin…

"Sağlıksız besinlerden neden vazgeçemiyor ve tatlarını bu kadar çok seviyoruz?" sorusunun cevabını arayan çalışma, aslında beynin bunu neden tercih haline getirdiğini araştırdı.

Batı dünyasında yoğun olarak tüketilen yüksek yağ ve şeker oranına sahip besinlerin tüketilme eğilimi, doğuştan olduğu gibi aynı zamanda aşırı kilolu olmanın bir sonucu olarak da ortaya çıkabiliyor. Fakat çalışmanın asıl yazarı Sharmili Edwin Thanarahaj, aslında bu vazgeçemeyiş halinin beynin bu tercihi öğrenmiş olmasından kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.

Bu iddiayı desteklemek için araştırmacılar, bir grup gönüllüye normal beslenme sistemlerine ek olarak sekiz hafta boyunca her gün çok fazla yağ ve şeker içeren küçük bir puding verdi. Diğer grup ise; yine bir tane ancak daha az yağ içeren bir puding tüketti. Bu deney sonunda sekiz hafta öncesi ve deney sırasındaki beyin aktiviteleri ölçüldü.