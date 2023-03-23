Her yediğinizde beyninizin şeklini değiştiriyor! Bir kere tüketmenin bile bağımlılık yaptığı o besin…

Cell Metabolism adlı dergide yayınlanan çalışma, Yale Üniversitesi işbirliği ile yüksek yağ ve şeker içeriğine sahip gıdaların beyni değiştirdiğini ortaya koydu.
"Sağlıksız besinlerden neden vazgeçemiyor ve tatlarını bu kadar çok seviyoruz?" sorusunun cevabını arayan çalışma, aslında beynin bunu neden tercih haline getirdiğini araştırdı.
"BEYİN BU BESİNLERİ TÜKETMEYİ ÖĞRENİYOR"
Batı dünyasında yoğun olarak tüketilen yüksek yağ ve şeker oranına sahip besinlerin tüketilme eğilimi, doğuştan olduğu gibi aynı zamanda aşırı kilolu olmanın bir sonucu olarak da ortaya çıkabiliyor. Fakat çalışmanın asıl yazarı Sharmili Edwin Thanarahaj, aslında bu vazgeçemeyiş halinin beynin bu tercihi öğrenmiş olmasından kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.
Bu iddiayı desteklemek için araştırmacılar, bir grup gönüllüye normal beslenme sistemlerine ek olarak sekiz hafta boyunca her gün çok fazla yağ ve şeker içeren küçük bir puding verdi. Diğer grup ise; yine bir tane ancak daha az yağ içeren bir puding tüketti. Bu deney sonunda sekiz hafta öncesi ve deney sırasındaki beyin aktiviteleri ölçüldü.
"BEYNİN DOPAMİNERJİK SİSTEMİNİ AKTİVE EDİYOR"
Beynin yüksek yağlı ve yüksek şekerli yiyeceklere tepkisi, sekiz hafta sonra şekerli ve yüksek yağlı pudingi yiyen kişilerde çok daha fazla arttı. Bu durum, özellikle beyinde motivasyon ve ödülden sorumlu bölge olan dopaminerjik sistemi aktivite etti.
Beyin aktivitesi ölçümleri, beynin cips veya şekerleme gibi tüketimi yoluyla kendini yeniden yapılandırdığını gösterdi. Bilinçaltında ödüllendirici yiyecekleri tercih etmeyi öğrenen beyin; farklı bir beslenme tercihine doğru yönlenir.
Araştırmaya yöneten Marc Tittgemeyer, beyindeki bu değişiklikler sonucunda bilinçsizce her zaman çok fazla yağ ve şeker için gıdaların tercih edileceğini belirtti.