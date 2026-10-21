Herkes kas yorgunluğu sanıyor ama gerçek çok farklı! Bacağınızdaki bu belirtiye dikkat

BACAKTA ŞİŞLİK VE AĞRI EN ÖNEMLİ BELİRTİLER ARASINDA Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, özellikle tek bacakta aniden ortaya çıkan ve nedeni açıklanamayan şişlik ile ağrının dikkate alınması gerektiğini belirterek, bu belirtilerin yalnızca kas yorgunluğuna veya günlük hareketlere bağlanmaması gerektiğini vurguladı. Bu tür şikâyetlerde gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulmasının önem taşıdığını ifade etti.



"UZUN SÜRE HAREKETSİZ KALMAK RİSKİ ARTIRABİLİR"

Derin ven trombozu gelişiminde çeşitli risk faktörlerinin etkili olabildiğini belirten Prof. Dr. Celkan, uzun süre hareketsiz kalmanın, büyük cerrahi operasyonların, hastanede yatışın, bazı kanser türlerinin, gebeliğin ve doğum sonrası dönemin pıhtı oluşumu riskini artırabileceğine dikkat çekti. Daha önce pıhtı geçirmiş olmak ve bazı kalıtsal pıhtılaşma bozuklukları da risk faktörleri arasında yer alıyor.

Özellikle uzun süreli yolculuklarda ve masa başında çalışırken mümkün olduğunca hareket etmenin, yeterli sıvı tüketmenin ve kişisel risk faktörlerinin farkında olmanın önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, pıhtı önleyici ilaçların ise yalnızca hekim önerisiyle kullanılması gerektiğini ifade etti.