Hiçbir zaman geç değil! Bu besini haftada iki kez tüketmek beyninizi yeniliyor: Özellikle bu yaşlarda...

Orta yaşlarda omega-3 yağ asitleri içeren yiyecekleri daha fazla yiyen insanlar, yağ asitleri içeren az miktarda yiyecek yiyen insanlara göre üstün düşünme becerilerine ve hatta daha iyi beyin yapısına sahip olabilir. Bu veri, American Academy of Neurology'nin tıp dergisi Neurology'de yakın zamanda yayınlanan bir çalışmanın ardından tespit edildi.
"HAFTADA İKİ PORSİYON BALIK HAYATİ ÖNEME SAHİP"
Omega-3 yağ asitleri somon, sardalya ve alabalık gibi balıklarda bol miktarda bulunuyor. Ayrıca diyet takviyelerinde ve yağ asitleri ile güçlendirilmiş gıdalarda bulunurlar. San Antonio'daki Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nden, Dr. Claudia L. Satizabal, diyeti iyileştirmenin beyin sağlığını geliştirmenin önemli bir yol olduğunu belirtiyor.
İnsanların bilişsel dayanıklılıklarını geliştirebilmeyi sağlayan beslenme sistemi, bazı basit değişiklikleri bunamayı önleyerek halk sağlığı üzerinde önemli bir etki oluşturabileceğini belirtiyor. Daha önemlisi, az miktarda omega-3 tüketiminin bile beyin fonksiyonlarını korumak için yeterli olduğunu belirten Satizabal, haftada en az iki porsiyon balık tüketilmesini öneriyor.
"BEYİN HACİMLERİ VE YETENEKLERİ ÖLÇÜLDÜ"
Yapılan çalışma, bunama ve felç geçirmemiş, ortalama yaşı 46 olan 2183 kişi üzerinde test edildi. Omega-3 yağ asitleri seviyelerinin ölçülmesinin ardından aynı zamanda düşünme becerilerini ölçen testler de yapıldı. Beyin hacimlerini ölçen taramalar da bu çalışmanın bir parçasıydı.
Bilişsel yeteneklerde düşük potansiyel gösteren insanların toplam yağ asitlerinin ortalama %3,4'ünü omega-3 yağ asitleri olarak alırken, yüksek gruptaki insanlar için ortalama %5,2 sonucuna ulaşıldı. En iyi seviyede %8 veya da yüksek rakamlar elde edildi. Fakat %4 ila %8 arasındaki rakamlar ortalama, %4'ün altı ise düşük rakamlar olarak kabul edildi.
"BİRÇOK ALANDA ÇOK DAHA İYİLER"
Araştırmacılar sonuçları etkileyebilecek faktörleri öncesinde belirledi. Ayrıca verileri normalleştirmek için matematiksel bir işlem uyguladılar. Daha yüksek seviyelerde omega-3 yağ asitleri yiyen insanların soyut muhakeme testinde daha yüksek ortalama puanlara sahip olduklarını gözlemlediler, aynı zamanda beyinlerinin hafızada önemli bir rol oynayan hipokampus bölgesinde daha büyük ortalama hacimlere sahip olduklarını gözlemlediler.