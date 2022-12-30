Hiçbir zaman geç değil! Bu besini haftada iki kez tüketmek beyninizi yeniliyor: Özellikle bu yaşlarda...

"BEYİN HACİMLERİ VE YETENEKLERİ ÖLÇÜLDÜ" Yapılan çalışma, bunama ve felç geçirmemiş, ortalama yaşı 46 olan 2183 kişi üzerinde test edildi. Omega-3 yağ asitleri seviyelerinin ölçülmesinin ardından aynı zamanda düşünme becerilerini ölçen testler de yapıldı. Beyin hacimlerini ölçen taramalar da bu çalışmanın bir parçasıydı.

Bilişsel yeteneklerde düşük potansiyel gösteren insanların toplam yağ asitlerinin ortalama %3,4'ünü omega-3 yağ asitleri olarak alırken, yüksek gruptaki insanlar için ortalama %5,2 sonucuna ulaşıldı. En iyi seviyede %8 veya da yüksek rakamlar elde edildi. Fakat %4 ila %8 arasındaki rakamlar ortalama, %4'ün altı ise düşük rakamlar olarak kabul edildi.