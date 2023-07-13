Hipofiz Bezi Az Çalışırsa Ne Olur? Hipofiz Bezi Yetmezliği Nelere Sebep Olur, Hangi Organlara Zarar Verir?

İnsan bedeninin sağlığı için organların uyum içinde ve tam işlevli çalışması gereklidir. Bazı organların işlevinde aksama ya da yavaşlık meydana geldiğinde beraberinde bazı belirtiler ve rahatsızlıklar görülmektedir. Hipofiz bezi de çalışması ile vücut dengesinde rol oynayan, diğer organları etkileyen bir organdır. Hipofiz bezinin az çalışması ne gibi sonuçlar doğurur, hangi organları etkiler sizler için araştırdık. Hipofiz yetmezliği nelere sebep olur? Detaylar sizlerle…

Hipofiz Bezi Nedir? Ne İşe Yarar?

Hipofiz bezi, beynin hemen merkezinde yer alan, vücut için gerekli olan bir takım hormonları salgılamakla ve bedenin hormonal dengesini sağlamakla görevli, yaklaşık 1-1.5 cm çapa sahip olan endokrin bezlerinden biridir. Oldukça küçük olmasına rağmen vücudun bütün hormon dengesini ve işleyişini ayakta tutan bu organ, bahsettiğimiz nedenlerden ötürü hayati önem taşımaktadır. Başlıca görevleri tiroid, böbreküstü bezleri, yumurtalık organlarının olması gerektiği ve sağlıklı bir şekilde işlevini yapabilmesi için gereken hormonları salgılayıp, bu hormonları kan dolaşımı ile bu organlara iletmektir. İnsanın doğup gelişmeye başladığı andan itibaren hipofiz bezi vücutta büyük role sahip bir organdır.

Hipofiz Bezi Az Çalışması Sonuçları Nelerdir? Hangi Organları Etkiler?

Hipofiz bezi her biri farklı görevi olan, vücudun hormonal dengesini ayakta tutan ve haliyle sağlıklı gelişim için oldukça önemli bir organdır. Hipofiz bezinin az çalışması sonucunda gelişen hipofiz bezi yetmezliği bazı rahatsızlıklara neden olmakta, organları etkilemektedir. Hipofiz bezinin salgıladığı ACTH hormonunun yeterli miktarda üretilmemesi kandaki kortizol seviyesi düşer, kişide halsizlik ve bitkinlik baş gösterir. Kadınlar için çok önemli bir hormon olan prolaktin eksikliğinde anne sütü üretimi sağlanamaz. Yine erkek ve kadınların cinsel gelişiminde en etkili hormonlar olan testosteron ve östrojen hipofiz bezi tarafından salgılanır, bu hormonların eksikliğinde ise regl düzensizliği, kısırlık, cinsel isteksizlik, erektil fonksiyon bozuklukları, kemik erimesi sıkıntıları baş göstermektedir. TSH hormonu eksikliği vücudun tüm dengesini olumsuz yönde etkilemektedir, yetersiz TSH hormonu tiroid bezlerinin az çalışmasına ve buna bağlı olarak kontrolsüz kilo, sindirim rahatsızlıkları, aşırı halsizlik, saç dökülmesi gibi istenmeyen sonuçlar doğurmaktadır. Bireylerin çocukluk ve ergenlik dönemimde sağlıklı gelişimlerinde önemli rol oynayan 'büyüme hormonu' hipofiz bezi tarafından salgılanmaktadır. Büyüme hormonu eksikliği kişide kas kitlesi azlığı, halsizlik, yorgunluk, kas yağ kitlesinde dengesizliklere neden olmaktadır.

Hipofiz Bezi Yetmezliği Belirtileri

Hastalıkların habercisi sayılan belli başlı bazı belirtiler vardır, bu belirtilerin birçoğu ait olduğu rahatsızlığa has belirtilerdir. Hipofiz bezi yetmezliği bu konuda diğer hastalıklardan oldukça farklıdır çünkü hipofiz bezinin yetersiz çalışması pek çok hastada genellikle bir belirti vermeden gelişmesidir. Yetersiz hipofiz bezi rahatsızlığı olan birçok kişi uzun yıllar belirti vermeden bu durumu yaşamaktadır. Ancak hipofiz bezi yetmezliği tanısı alan hastaların hekime başvurma nedenleri arasında şu belirtiler vardır;

Baş ağrısı

Baş ağrısı olmamasına rağmen görme işlevinde bozukluk

Kadınlarda regl düzensizlikleri, aşırı tüylenme, çocuk sahibi olamama

Erkeklerde cinsel isteksizlik, sakal ve vücut tüylerinde seyrelme, çocuk sahibi olamama

Aşırı uyku isteği

Üşüme ve halsizlik

Az yemek yenmesine rağmen kilo alma

Cilt bariyerinin kuruması

Kan basıncında düşüklük

Aşırı susama

Sık idrar gelmesi

Baş dönmesi

Bu belirtiler hipofiz bezi yetmezliğinin net belirtileri değildirler, lakin bu belirtilerin birkaç ya da daha fazlası aynı anda kişide baş gösteriyorsa uzman hekimlerce hipofiz bezi işlevi tetkikleri istenebilir.