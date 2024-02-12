İbni Sina’nın önerdiği mucize tohum! Ölümden başka her şeye deva oluyor...

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un araştırmalarına göre, çörek otu, tıbbi açıdan önemli bir bitki olarak değerlendirilmektedir. İbni Sina'nın eseri El Kanun fi't-Tıb'da mizaca göre tedavisinde tavsiye ettiği bu bitki, geleneksel olarak çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılmıştır. Karabulut'un belirttiğine göre, çörek otunun içeriğindeki bileşenler, enfeksiyonlarla mücadelede, depresyonla savaşmada ve konsantrasyonu artırmada etkili olabilir. Ancak, çörek otunun tüketimiyle ilgili bazı önemli noktalar da vardır.

İHA Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:54 PAYLAŞ ABONE OL

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, çörek otunun bilinmeyen faydalarını kaleme aldı.

Tıbbi anlamda çeşitli geleneksel tedavilerde kullanılan bir bitki olan çörek otunun İbni Sina'nın ünlü eseri El Kanun fi't-Tıb'da mizaca göre tedavide kullanımının tavsiye edildiğini hatırlattı. Çörek otunun metabolizmayı uyaran ve halsizlik, uyuşukluk giderici etkilere sahip olduğunun belirtildiğini ifade eden Karabulut, "Ölümden başka her derde deva olarak adlandırılan bu küçük siyah tohumların ve acımtırak mis gibi kokusunun hepimizin aklına geldiğini düşünüyorum. Eskiden çörek otunun önemi oldukça büyüktü. Özellikle süt ve yoğurtla birlikte tüketilirdi. Bu uygulama bereket timsali bir gelenek haline gelmişti. Ancak son zamanlarda çörek otunun eski önemini kaybettiğini söyleyebiliriz. Bazı geleneksel uygulamalar ve bilgi kaynaklarının yerini modern tıp ve farmakolojiye bıraktığı düşünülebilir" dedi.



Türkiye'de Kuzey Anadolu, Akdeniz bölgesi ve Trakya'da tarımı yapılan çörek otunun 14 çeşidinin yetiştiğini ifade eden Karabulut, "Sonuç olarak, çörek otu tıbbi anlamda faydaları olan bir bitki olarak kabul edilmektedir. İbni Sina'nın da mizaca göre tedavide kullanımını tavsiye ettiği bir bitkidir. Ancak günümüzde çörek otunun önemini kaybetmesiyle birlikte, geleneğimizdeki değeri azalmış olabilir. Yine de çörek otu, sağlık açısından çeşitli potansiyel faydalar sunabilen bir bitki olarak bilinir" ifadelerine yer verdi.

'Kutsanmış tohum' olarak da bilinen çörek otunun çeşitli sağlık faydalarıyla dikkat çektiğinin altını çizen Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un araştırmaları, bu bitkinin sağlık alanında önemli bir role sahip olduğunu da ortaya koyuyor.