İçeriğindeki "kükürt" doğal antibiyotik özelliği gösteriyor! Bir kış boyunca hastalıkları uzak tutuyor

Lahana, çok besleyici ve faydalı bir sebzedir. Güçlü bir antioksidandır. Lahana iltihabı önler, kalp hastalıkları, karaciğer yağlanmasına karşı koruyucudur. İçerdiği yüksek miktarda A, C ve K vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Potasyum bakımından zengin bir sebze olduğu için kan basıncını dengeler. Lahana iyi bir lif kaynağıdır, bu nedenle sindirim sistemine yardımcı olur ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

Balkabağı olmadan sağlıklı kış besinleri listesi olamaz. Her çeşit vitamin açısından zengin olmasının yanı sıra özellikle A vitamini deposudur. Antioksidan içeriğinden de zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır. Lif içeri yönünden de zengin olduğu için sindirim sistemini destekler. Bal kabağı çok sağlıklıdır ve kış ayları boyunca sizi soğuktan koruyacak her çeşit minerali barındırır. Yemeklerde ve çorbalarda tercih edilebilir.

KEREVİZ

Sonbahar ve kış sebzeleri içinde enerjisi düşük olsa bile lif içeriği nedeniyle çiğ olarak salatalarda yada özellikle tencere yemeklerinde ve zeytinyağlılarda çokça tercih edilir. İçeriğinde yüksek oranda tuz içerir, bu yüzden pişirirken mümkün olduğunca az tuzla pişirmekte fayda vardır. kötü ve yüksek kolesterolü önler,sindirim sistemine iyi gelir,kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.Ayrıca karaciğer sağlığı içinde oldukça faydalıdır.

YER ELMASI

Yer elması, A ve C vitaminleri ile kalsiyum, demir ve fosfor mineralleri açısından zengin bir besindir. Birçok antioksidan içeren yer elması, serbest radikalleri vücuttan atarak kalp sağlığını korur. İyi bir bağışıklık destekleyicisidir. İçerdiği besin değerleri ile de kansızlığa faydalıdır.