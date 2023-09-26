İçerisinde magnezyum deposu saklı! Günde 1 tanesi adeta diyabetin şifası…

Magnezyum bakımından zengin gıdaların başında ise demirhindi gelmektedir. Tropikal bir meyve olarak adlandırılan demirhindi farklı şekillerde kolaylıkla tüketilebilir.
DEMİRHİNDİ NEDİR?
Demirhindi, bilimsel olarak Tamarindus indica olarak bilinen sert bir ağaçtır. Ağaç, lifli bir hamurla çevrelenmiş tohumlarla dolu fasulye benzeri kabuklar üretir. Genç meyvenin eti yeşil ve ekşidir. Olgunlaştıkça sulu hamur macun benzeri ve daha tatlı ekşi hale gelir.
DEMİRHİNDİNİN FAYDALARI
MAGNEZYUM ZENGİNİDİR
Demirhindi magnezyum açısından da nispeten yüksektir. 30 gram veya 1/4 fincandan biraz daha az posa, günlük ihtiyacınızın %5'ini sağlar.
Magnezyumun sağlık açısından pek çok faydası vardır ve 600'den fazla vücut fonksiyonunda rol oynar. Ayrıca kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir ve antiinflamatuar ve antidiyabetik etkilere sahiptir.
ANTİBAKTERİYEL ETKİLERİ BULUNMAKTADIR
Demirhindi özütü antimikrobiyal etkilere sahip doğal bileşikler içerir. Yapılan çalışmalar bu bitkinin antifungal, antiviral ve antibakteriyel aktiviteye sahip olabileceğini göstermektedir.
Ayrıca geleneksel tıpta sıtma gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Lupeol adı verilen bir bileşiğin demirhindi antibakteriyel etkileri olduğu düşünülmektedir.
KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Demirhindi lif açısından zengindir ve yağ içeriği yoktur. Araştırmalar demirhindiyi günlük olarak yemenin aslında flavonoidler ve polifenoller içermesi nedeniyle kilo vermeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor.
Ayrıca demirhindi, karbonhidratı yağa dönüştürmekten sorumlu bir enzim olan amilazı azaltarak iştahınızı kesen hidroksisitrik asit ile yüklüdür.
ÜLSERİ ÖNLER
Peptik ülserler çok acı verici olabilir. Bunlar temel olarak mide ve ince bağırsağın iç zarında ortaya çıkan yaralardır. Demirhindi içinde bulunan polifenolik bileşikler sayesinde bu meyve bu ülserleri önleyebilir.
DİYABET TEDAVİSİNDE YARDIMCIDIR
Demirhindi tohumu özleri doğası gereği anti-inflamatuardır ve hatta diyabet hastası olanlarda kan şekeri seviyelerini stabilize ettiği ve pankreas dokusundaki hasarı tersine çevirdiği araştırmalarda gözlenmiştir. Kan şekeri seviyesini düşürdüğü kanıtlanmış alfa-amilaz enzimi demirhindide de bulunabilir.
SİNDİRİMİ DESTEKLER
Demirhindi, içeriğindeki tartarik asit, malik asit ve potasyum nedeniyle eski çağlardan beri müshil olarak kullanılmıştır. Karın kaslarını gevşetme özelliği nedeniyle ishal tedavisinde de kullanılmaktadır. Yani meyvesi kabızlığı gidermek için kullanılırken, yaprakları ishal tedavisinde, kökü ve kabuğu ise karın ağrısını hafifletmek için tüketilebilir.
KALP SAĞLIĞINI KORUR
Demirhindi çok kalp dostu bir meyvedir. Demirhindide bulunan flavonoidler, LDL veya "kötü" kolesterolü düşürür ve HDL veya "iyi" kolesterol seviyelerini yükseltir, böylece kanda trigliseritlerin (bir tür yağ) birikmesini önler. Ayrıca kan basıncınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilecek yüksek potasyum içeriğine sahiptir.
KARACİĞER SAĞLIĞINI KORUR
Yapılan araştırmalarla demirhindinin karaciğerinize de iyi bakabileceği ortaya çıktı. Kalori açısından zengin bir beslenme karaciğerin yağlanmasına neden olur ve çalışmalar demirhindi özlerinin günlük tüketiminin bu durumu tersine çevirebileceğini göstermektedir.
DEMİRHİNDİ NASIL TÜKETİLİR?
Bu meyvenin tadını çeşitli şekillerde çıkarabilirsiniz. Bunlardan biri meyveyi çiğ kabuklarından yemektir.
Demirhindi ezmesini yemek pişirmede de kullanabilirsiniz. Macun genellikle şeker yapmak için şekerle karıştırılır. Demirhindi aynı zamanda çeşniler yapmak için de kullanılabilir.