İçerisinde magnezyum deposu saklı! Günde 1 tanesi adeta diyabetin şifası…

ANTİBAKTERİYEL ETKİLERİ BULUNMAKTADIR Demirhindi özütü antimikrobiyal etkilere sahip doğal bileşikler içerir. Yapılan çalışmalar bu bitkinin antifungal, antiviral ve antibakteriyel aktiviteye sahip olabileceğini göstermektedir. Ayrıca geleneksel tıpta sıtma gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Lupeol adı verilen bir bileşiğin demirhindi antibakteriyel etkileri olduğu düşünülmektedir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Demirhindi lif açısından zengindir ve yağ içeriği yoktur. Araştırmalar demirhindiyi günlük olarak yemenin aslında flavonoidler ve polifenoller içermesi nedeniyle kilo vermeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca demirhindi, karbonhidratı yağa dönüştürmekten sorumlu bir enzim olan amilazı azaltarak iştahınızı kesen hidroksisitrik asit ile yüklüdür.