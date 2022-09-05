İdrar kaçırma sorununa şifa! Aç karnına bir bardak tüketirseniz…

Yakı otu vücutta biriken zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Kabızlık, şişkinlik gibi sorunlara fayda olan bu ot aynı zamanda idrar kaçırma sorununda önüne geçiyor. Gelin birlikte bir bakalım..
YAKI OTU NEDİR?
Yakı otu mor bir renge sahip olan yakı otu uzun bir ot olarak biliniyor. Tıpta kanıtlanan bu ot, insan sağlığına oldukça faydalı bir bitkidir. Şişlik üzerine yaprakları konulursa oluşan şişliği tedavi eder ve aynı zamanda oluşabilecek iltihapları yok eder.
YAKI OTU NASIL KULLANILIR?
Yakı otu birçok tedavi yönteminde tercih edilen bir tedavi yöntemi oluyor. Özellikle kabızlık, ishal, şişkinlik gibi durumlarda fazlasıyla kullanılır.Vücutta biriken zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırmasına da yardımcı olur. Ayrıca idrar önleyici bir özelliğinin de olduğunu biliyor musunuz? Yakı otunu kaynatarak suyunu tüketmeniz idrar sorununa çözüm olacaktır. Bir bardak aç karna tüketebilirsiniz. İçerisindeki beta-sitosterin, flavonlar ve tanenler adlı etken maddeler size fayda sağlayacak ve 1 ay içerisinde bu sorunun ortadan kalktığını göreceksiniz. Fakat eğer bu sorun devam ediyorsa mutlaka bir doktora başvurun.
GEÇİCİ İDRAR KAÇIRMA
KALICI İDRAR KAÇIRMA
Üriner inkontinans, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, altta yatan fiziksel problemlerin veya değişikliklerin neden olduğu kalıcı bir durum olabilir:
Gebelik: Hormonal değişiklikler ve fetüsün artan ağırlığı stres inkontinansa yol açabilir.
Doğum sonrası: Vajinal doğum, mesane kontrolü için gerekli olan kasları zayıflatabilir ve mesane sinirlerine ve destekleyici dokuya zarar vererek pelvis tabanının düşmesine (prolaps) yol açabilir. Sarkma ile mesane, rahim, rektum veya ince bağırsak normal konumundan aşağı doğru itilebilir ve vajinaya doğru çıkıntı yapabilir. Bu tür çıkıntılar inkontinans ile ilişkili olabilir.
Yaşla birlikte değişir: Mesane kasının yaşlanması, mesanenin idrar depolama kapasitesini azaltabilir. Ayrıca, yaşlandıkça istemsiz mesane kasılmaları daha sık hale gelir.
Menopoz: Menopozdan sonra kadınlar, mesane ve üretranın astarını sağlıklı tutmaya yardımcı olan bir hormon olan daha az östrojen üretirler. Bu dokuların bozulması inkontinansı şiddetlendirebilir.
Prostat büyümesi: Özellikle yaşlı erkeklerde, inkontinans genellikle iyi huylu prostat hiperplazisi olarak bilinen bir durum olan prostat bezinin genişlemesinden kaynaklanır.
Prostat kanseri: Erkeklerde stres inkontinans veya urge inkontinans tedavi edilmemiş prostat kanseri ile ilişkilendirilebilir. Ancak daha sıklıkla inkontinans, prostat kanseri tedavilerinin bir yan etkisidir.
Engel: İdrar yolunuzun herhangi bir yerindeki bir tümör, normal idrar akışını engelleyerek taşma inkontinansına yol açabilir. İdrar taşları - mesanede oluşan sert, taşa benzer kitleler - bazen idrar sızıntısına neden olur.
Nörolojik bozukluklar: Parkinson hastalığı, felç, beyin tümörü veya omurilik yaralanması, mesane kontrolünde yer alan sinir sinyallerini engelleyerek idrar kaçırmaya neden olabilir.