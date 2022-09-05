İdrar kaçırma sorununa şifa! Aç karnına bir bardak tüketirseniz…

KALICI İDRAR KAÇIRMA

Üriner inkontinans, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, altta yatan fiziksel problemlerin veya değişikliklerin neden olduğu kalıcı bir durum olabilir:

Gebelik: Hormonal değişiklikler ve fetüsün artan ağırlığı stres inkontinansa yol açabilir.

Doğum sonrası: Vajinal doğum, mesane kontrolü için gerekli olan kasları zayıflatabilir ve mesane sinirlerine ve destekleyici dokuya zarar vererek pelvis tabanının düşmesine (prolaps) yol açabilir. Sarkma ile mesane, rahim, rektum veya ince bağırsak normal konumundan aşağı doğru itilebilir ve vajinaya doğru çıkıntı yapabilir. Bu tür çıkıntılar inkontinans ile ilişkili olabilir.

Yaşla birlikte değişir: Mesane kasının yaşlanması, mesanenin idrar depolama kapasitesini azaltabilir. Ayrıca, yaşlandıkça istemsiz mesane kasılmaları daha sık hale gelir.

Menopoz: Menopozdan sonra kadınlar, mesane ve üretranın astarını sağlıklı tutmaya yardımcı olan bir hormon olan daha az östrojen üretirler. Bu dokuların bozulması inkontinansı şiddetlendirebilir.

Prostat büyümesi: Özellikle yaşlı erkeklerde, inkontinans genellikle iyi huylu prostat hiperplazisi olarak bilinen bir durum olan prostat bezinin genişlemesinden kaynaklanır.

Prostat kanseri: Erkeklerde stres inkontinans veya urge inkontinans tedavi edilmemiş prostat kanseri ile ilişkilendirilebilir. Ancak daha sıklıkla inkontinans, prostat kanseri tedavilerinin bir yan etkisidir.

Engel: İdrar yolunuzun herhangi bir yerindeki bir tümör, normal idrar akışını engelleyerek taşma inkontinansına yol açabilir. İdrar taşları - mesanede oluşan sert, taşa benzer kitleler - bazen idrar sızıntısına neden olur.

Nörolojik bozukluklar: Parkinson hastalığı, felç, beyin tümörü veya omurilik yaralanması, mesane kontrolünde yer alan sinir sinyallerini engelleyerek idrar kaçırmaya neden olabilir.