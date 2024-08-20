İdrar kaçırma sorununun temeli! Bu kas grubuna dikkat

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Şener Boduç idrar ve dışkı kaçırma, cinsel işlev bozuklukları, kronik pelvik ağrı, doğum sonrası kasların güçlendirilmesi için veya menopoz döneminde, erkeklerde prostat cerrahisi sonrası, çocuklarda işeme bozuklukları gibi şikayetlerin pelvik taban rehabilitasyonu ile giderilebileceğini söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 20.08.2024 17:19 PAYLAŞ ABONE OL

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Şener Boduç, pelvik taban rehabilitasyonu hakkında bilgiler verdi. Leğen kemiği olarak da bilinen pelvis bölgesinin karnın en alt bölümü olduğunu belirten Dr. Boduç, pelvisin kalça kemikleri, mesane ve rektumu kapsadığını ifade etti. Karın ve uyluklar arasındaki leğen şeklindeki bu bölgenin vücudun üst kısmının ağırlığını taşıyıp bacaklara iletmesi sonucu ayakta durma, yürüme ve oturma gibi eylemlerin gerçekleştirildiğini belirtti. Pelvik taban kaslarının görevlerine değinen Dr. Boduç "Bu kaslar mesane, bağırsaklar ve üreme organlarını destekler; idrar ve dışkı tutmaya yardımcı olur; cinsel fonksiyonların düzenlenmesine katkıda bulunur. Ayrıca bu kaslar güçlü olursa anne adayı daha kolay bir doğum gerçekleştirebilir" dedi.



"İDRAR KAÇIRMA VE CİNSEL SORUNLARA YOL AÇABİLİR"

Pelvis kaslarının işlevlerini başarıyla sürdürmesi için güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Dr. Boduç "Pelvik taban kasları pelvis bölgesinde yer alan, idrar torbası, rahim ve bağırsak gibi organları destekleyen kaslardır. Bu kasların zayıflaması idrar kaçırma, pelvik organ sarkması, pelvik ağrı ve cinsel işlev bozuklukları gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir" diye konuştu.