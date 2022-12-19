İdrar Kültüründe Üreme Olmadı Ne Demek? Yetişkinlerde, Bebeklerde ve Gebelikte İdrarda Üreme Olması Ne Anlama Gelir?

İdrar kültürü, idrar yolunda herhangi bir enfeksiyon olması şüphesinde uygulanan bir test olarak biliniyor. Hastada idrar yolu enfeksiyonu riskini işaret eden semptomlar bulunduğunda bu test istenir. Peki, idrar kültürü sonuçları nasıl olmalı? Bu yazımızda sizin için idrar kültüründe üreme olmadı ne demek ve idrar kültüründe üreme olması ne demek sorularının yanıtlarını derledik. İdrar kültüründe üreme olması ne anlama gelir sorunun detaylı yanıtı yazımızın devamında sizinle.

İdrar Kültür Testi Neden Yapılır?

İdrar kültür testi, genel anlamda idrar yolu enfeksiyonların tanısı için isteniyor. İdrar yolunda meydana gelebilecek enfeksiyonlar kolaylıkla tedavi edilebiliyor. Eğer bu enfeksiyonlar tedavi edilmezse böbreklere doğru yayılma gösterebiliyor. Böbrek enfeksiyonu ise tehlike arz eder. Bazı durumlarda ise kan idrar yolu enfeksiyonu, kan dolaşımında sorun yaratabilecek enfeksiyonlara neden oluyor. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonundan şüphelenilen durumlarda idrar kültürü isteniyor.

İdrar Kültüründe Üreme Olması ve Üreme Olmaması Ne Demek?

İdrar kültüründe üreme olması ya da üreme olmaması durumu, idrar kültürünün sonuçlarını ifade eder. İdrar kültüründe üreme olmaması, hastada herhangi bir enfeksiyon olmadığı anlamını taşır; idrar kültüründe üreme olması ise pozitif idrar kültürü olarak nitelendirilir. Pozitif sonuç ise hastada muhtemel bir idrar yolu enfeksiyonu ya da mesane enfeksiyonu olduğu anlamına gelir.

Bebeklerde İdrarda Üreme Olması Ne Anlama Gelir?

Bebeklerde idrar kültürünün pozitif çıkması, bebeklerde idrar yolu enfeksiyonun bulunduğu anlamını taşır. Mesane yolu enfeksiyonu olarak da bilinen bu enfeksiyonun, farklı hastalıklara sebep olmadan tedavi edilmesi gerekir.

Gebelikte İdrarda Üreme Olması Ne Anlama Gelir?

Gebelik durumunda idrar yolu enfeksiyonu 6. haftadan itibaren 24. haftaya kadar sıklıkla görülür. Bunun nedeni ise idrar yollarında yaşanan değişikliklerdir. Uterus büyüdükçe, artan baskı nedeni ile mesane tam olarak boşalamaz. Bu da enfeksiyon oluşumuna neden olur. Yaşanan enfeksiyonlar basit mesane enfeksiyonu olabileceği gibi böbrek enfeksiyonlarına neden olabilecek bir durum da olabilir. Bu nedenle enfeksiyon durumunda mutlaka doktora danışmak gerekir.