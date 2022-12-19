İdrar Tahlilinde Lökosit Nedir? İdrarda Lökosit Esteraz (LEU+) Pozitif ve Negatif Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Tanı koymayı sağlayan idrar tahlilinde lökosit nedir diyenler vardır. Yeni öğrenenler, idrarda lökosit kaç olursa tehlikeli diye düşünür. Nedenini anlamak için idrarda lökosit yüksekliği neden olur sorusuna cevap aranmalıdır. İdrar tahlilinde LEU yüksekliği nedir diyenler, çoğunlukla böbrek veya idrar yollarında bir problem olan hastalardır. Bu kişiler, idrarda lökosit kaç olmalı diye sorar. Merak edilen bir diğer nokta ise idrar tahlilinde lökosit negatif ne demek sorusudur. LEU+pozitif nedir?

İdrar Tahlilinde Lökosit Nedir?

Tahlil sonucunda lökositlere (beyaz kan hücreleri) rastlandığında, idrar yolunda meydana gelen bazı hastalıklardan bahsetmek mümkündür. Fazla lökosit oranı, alt idrar yolundaki (mesane ve üretra) bir soruna işaret eder. Belli başlı semptomları olan bir hastada bakteri veya lökosit varlığı idrar yolu enfeksiyonunun varlığını doğrular.

İdrarda bakteri olmamasına rağmen yüksek oranda lökosit bulunması, interstisyel nefrit, sistit, vb. gibi enflamatuar bir durumu gösterebilir. Ek olarak, böbrek taşı, böbrek enfeksiyonu, mesane veya üretra tümörü, prostat, Klamidya, Üreaplazma veya Tüberküloz gibi atipik enfeksiyonların varlığı söz konusu olabilir. İdrarda görülen irin, beyaz kan hücrelerinin çokluğunun işaretidir. Tortu şeklinde irin olması, lökosit sayısının çok yüksek olduğu anlamına gelir. Hatta bu durumun varlığı, bazen idrar numunesindeki diğer değerlerin mikroskop altında incelenmesine bile engel olur. Bu yüzden LEU pozitif çıkması sağlıksız bir durumun habercisidir. Negatif ise kişinin böbrek veya idrar yollarında lökosit bulunmadığı ve bundan dolayı herhangi bir problem olmadığı anlamına gelir. Aşağıda lökosit yüksekliği olduğuna dair bazı belirtiler sıralanmıştır. Bunlar:

Ağrılı idrar yapma

Bulanık ve kötü kokulu idrar

Sık idrara çıkma

Yüksek ateş

Titreme

İdrarda kana rastlama

Pelvik ağrı (kadınlarda)

Bu semptomlardan birkaçına sahip olmak tehlikeli bir durumun varlığına işaret edebilir. Çünkü lökosit yüksekliği, enfeksiyonlarda olduğu kadar kalp krizi, kanser, romatizmal hastalıklar ile kronik bağırsak hastalıklarında da ortaya çıkar. Bu yüzden belirtiler görüldüğü andan itibaren uzman doktora gitmek erkenden önlemek açısından yararlıdır.

İdrarda Lökosit Oranı Kaç Olmalıdır?

Lökosit ölçümü, sabah hastadan alınan ilk idrarın incelenmesi ile yapılır. Kadın veya erkek fark etmeksizin, sağlıklı her bireyin lökosit seviyesi ise 0 WBC/HPF olmalıdır. Bu değerin üzerinde olanlarda, yukarıda bahsi geçen hastalıkların varlığı söz konusu olabilir. Tedaviye ek olarak beslenmeye dikkat etmek, lökosit seviyelerinin düşmesine yardımcı olur. Özellikle, B ve C vitamini açısından zengin olan gıdalar ile beslenmek büyük ölçüde işe yarar.