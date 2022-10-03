“İdrar yollarını üşütmüşüm” cümlesine dikkat! Kanserin ilk belirtisi olabilir

Üroloji Cerrahı Jeremy Oates, mesane kanseri hakkında; %70'inden fazlasının yüzeysel olduğunu, yani mesane astarında bulunduklarını ve farklı tümör tiplerinde ortaya çıkacaklarını dile getiriyor.

Yüzeysel, düşük dereceli tümörlerin daha az ölüm riski taşısa da sorunlu semptomlara neden olabilir ve tekrarlama riski yüksektir. Yüksek dereceli tümörlerde ise daha önemli bir hastalık riski taşır ve farklı müdahaleler gerektireiblir.