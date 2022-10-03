Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri “İdrar yollarını üşütmüşüm” cümlesine dikkat! Kanserin ilk belirtisi olabilir

“İdrar yollarını üşütmüşüm” cümlesine dikkat! Kanserin ilk belirtisi olabilir

Her ne kadar adı daha az duyulsa da mesane kanseri, yaygın görülen kanser türlerinden biri. Üstelik kanser ölümlerinde de üst sıralarda yer alıyor. Mesane astarındaki anormal hücrelerin kontrolsüz şekilde bir bölünmeye başlaması sonucunda ortaya çıkabilir. Bu kanser türüne karşı dikkatli olunması gereken birkaç işaret bulunuyor.

Giriş Tarihi: 03.10.2022 09:13
ABONE OL
“İdrar yollarını üşütmüşüm” cümlesine dikkat! Kanserin ilk belirtisi olabilir

Üroloji Cerrahı Jeremy Oates, mesane kanseri hakkında; %70'inden fazlasının yüzeysel olduğunu, yani mesane astarında bulunduklarını ve farklı tümör tiplerinde ortaya çıkacaklarını dile getiriyor.

Yüzeysel, düşük dereceli tümörlerin daha az ölüm riski taşısa da sorunlu semptomlara neden olabilir ve tekrarlama riski yüksektir. Yüksek dereceli tümörlerde ise daha önemli bir hastalık riski taşır ve farklı müdahaleler gerektireiblir.

Semptomları arasında ise;

  • İdrarda kan
  • Genellikle idrar yaparken yanma hissi
  • Alt sırt ve karın ağrısı
  • Sık sık tuvalete çıkma

Bu semptomların genellikle idrar yolları enfeksiyonu gibi daha az ciddi alınan tablolarla karıştırılabildiğini söyleyen Oates, bu belirtilerden birini yaşamanız durumunda mutlaka doktora görünmeniz konusunda uyarıyor.

Mesane kanseri ilerlediğinde ise farklı semptomlar ortaya çıkabilir. Örneğin;

  • Pelvik bölgede ağrı
  • Kemik ağrısı
  • Kontrol edilemeyen kilo kaybı
  • Bacaklarda şişme
SON DAKİKA SON DAKİKA