İğneyle zayıflama modası can alıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

"İğnenin kullanılabilmesi için kişinin böbreklerinin, karaciğerinin sağlıklı olması, ileri evre kalp yetmezliğinin olmaması, daha önce pankreas iltihabı yaşamamış olması, ailede tiroid kanseri veya bazı endokrin sendromların olmaması gerekir." diyen Altay, şöyle konuştu:

"'Birazcık kilo fazlalığım, obezitem var, ben bu ilacı kullanayım, hekime de sormama gerek yok. Nasıl olsa ilaca parayla ulaşabiliyorum.' yaklaşımı çok yanlış. Ailesinde pankreas öyküsü olan, tiroit nodülleri, safra taşı bulunan hastaları değerlendirmemiz gerekiyor. İlacın mide ve bağırsak sistemi, safra kesesi, pankreasla ilgili yan etkileri olabiliyor. Tip 2 diyabet hastalarında, hasta uzun süredir insülin kullanıyor ve diyabete bağlı göz sorunları geliştiyse zayıflama iğnesi kullanımıyla bu hastalarda gözle ilgili birtakım yan etkilerin olabileceği de raporlanmış durumda."

Zayıflama iğnesinin faydalarına ilişkin sosyal medyada oluşan bilgi kirliliğine değinen Altay, "Bu konuda bazı ünlülerle ilgili spekülasyonların artmasıyla polikliniğimize gelen hasta sayılarında ciddi artış oldu. 'Hocam bir iğne varmış, hemen zayıflatıyormuş, bunu kullanmak istiyorum.' diye çok fazla talep var." dedi.