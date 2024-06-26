İki kardeşin sonunu marketten aldıkları o yiyecek getirdi! Uzmanlar uyardı: Eğer bu belirtiler varsa...

NUMUNELER ALINDI Öte yandan Uğraş ailesinin marketten alıp, yediği kek ve ton balığından alınan numunelerin incelemek üzerine Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarına gönderildiği belirtildi. Çocukların kesin ölüm nedeni için otopsi sonucu beklenirken, uzmanlar gıda zehirlenmesine dikkati çekti. Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toprak, "İki tane çocuk otelde ölü bulundu. Sonucu otopsi belirleyecek. Ancak tüketildiği söylenilen konserve ürünün, ton balığının son tüketim tarihinin geçmiş olup olmadığı, ürün açıldıktan sonra hemen tüketilmeyip, ortam sıcaklığında fazla bekletilmiş olup olmadığı önemli. Eğer bu durumlar söz konusuysa gıda zehirlenmesine sebep olabilir. Alınan kekin ambalajlı bir ürün olup, olmadığı merdiven altı üretilip, üretilmediği önemli. Öte yandan gerekli koşullar sağlanmadan ya da ortam sıcaklığında çok fazla kalan bir ürün olup, olmadığını bilemiyoruz. Eğer bu tür durumlar varsa gıda zehirlenmesine sebep olabilir" dedi.

SICAKLARDA GIDA ZEHİRLENMESİ ARTIYOR Sıcakların artmasıyla gıda zehirlenmesinde de artış olduğunu söyleyen Toprak, şöyle devam etti: "Bununla birlikte birçok üründe gıda zehirlenmesini görebiliriz. Özellikle yaz aylarına girdik. Hava sıcaklıkları ciddi oranda arttı. Mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan işletme kayıt ya da onay numarası verilmiş ürünleri tüketmek lazım. Merdiven altı yapılan işletmelerden kaçınmak lazım. Bunlarla ilgili bir duyumumuz veya bir şüphemiz varsa mutlaka şikayette bulunmamız gerekiyor. Aldığımız ürünlerin etiketini mutlaka okumak gerekiyor. Üzerlerinde yazılan saklama koşullarını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Saklama koşullarına uymazsak, bir gıda zehirlenmesiyle de karşı karşıya kalabiliriz. Evde yaptığımız yemeklerde de hijyenik koşullara uymak lazım. Yemekleri tüketebileceğimiz miktarda yapıp, hızlıca soğutup dolaba almamız lazım ve yemek için de tekrar tekrar ısıtmamamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman gene bir gıda zehirlenmesiyle karşı karşıya gelebiliriz. Diğer ürünler için de özellikle soğukta saklamamız gereken ürünleri soğuk zinciri kırmadan ya da sıcak zincirin bozulmasına engelleyerek tüketmek gerekiyor."