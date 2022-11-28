İlaç kadar etkili olduğu ispatlandı! Böbreklerde baştan aşağı yenileyici güce sahip

Dünyanın birçok noktasında böbreklere dayalı hastalıklar, büyük önem taşıyor. Bu noktada ise; dikkat edilmesi gereken ve böbrekleri sağlıklı tutmak için atılması gereken adımların arasında beslenme yer alıyor. Bazı besinler, böbreklerinizi korurken aynı zamanda olası hasarlara karşı da koruma sağlar. İşte o besinler…
YAĞLI BALIK
Balığın içeriğinde bulunan protein, somon ve alabalık gibi yağlı balıklarla birlikte omega-3 yağ asitleriyle bir araya gelir. Omega-3 yağları, kandaki yağ seviyelerini azaltmaya yardımcı olarak kan basıncını düşürür. Fakat bu noktada hangi balıkları tüketebileceğinize dair bir uzmana danışmanız gerekecektir.
LAHANA
Bu besleyici ve yoğun bir yapıya sahip olan sebze, lif, C ve K vitaminleri yönünden oldukça zengindir. Üstelik potasyum ve sodyum açısından düşük değerlere sahip olması, böbreklerdeki sindirimi kolaylaştırır. Üstelik salatalardan ana yemeğine kadar birçok tarifi deneyerek farklı şekillerde tüketebilirsiniz.
DOLMALIK BİBER
Lahana gibi, dolmalık biberler de düşük potasyum seviyelerine sahip pek çok iyi besin içerir. B6, B9, C ve K vitaminlerinin yanı sıra lif almanızı sağlayan bu besin, ayrıca antioksidanlar da sağlarlar. Dilerseniz dilimleyip dip sos ile yiyebilir veya akşam yemeğine ekleyebilirsiniz.
YABAN MERSİNİ
Böbrekler için en iyi yiyeceklerden biri de yaban mersinidir. Antoksidanlar ve C vitamini yönünden zengin olan bu meyve, aynı zamanda iltihaplanmayı azaltarak kemik sağlığını destekler. Bu sayede böbreklerinizde adeta yenilenme etkisi oluşturabilir.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Ispanak veya pazı gibi koyu yeşil yapraklara sahip sebzeler, temel vitamin ve minerallerin yanı sıra bağışıklığı güçlendiren birçok fayda da sunar. Makul düzeyde potasyum sunan bu besinleri tüketirken özellikle böbreklerle ilgili sıkıntılarınız mevcutsa, doktorunuza danışmanız önemlidir.
ZEYTİNYAĞI
Antioksidanlar ve sağlıklı yağ asitleri açısından zengin olan zeytinyağı, genel sağlığı iyileştirir. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre; zeytinyağı, kolesterol seviyelerini ve kardiyovasküler hastalık, bunama ve bazı kanser türleri risklerini azaltabilir.
SARIMSAK
Antioksidan açısından zengin, iltihapla savaşan bir başka gıda olan sarımsak da allisin adı verilen özel bir bileşik içerir. Sarımsakta bulunan aktif bir bileşik olan allisinin, böbrek rahatsızlığı olan kişiler için böbrek sağlığının korunmasına yardımcı olmak için reçeteli bir ilaç kadar etkili olduğu görüldü. Böbrekler için en iyi yiyecekleri arıyorsanız, listenin başında sarımsak yerini alabilir.
SOĞAN
Sarımsakla aynı aileden gelen bu sebze, aynı zamanda manganez, bakır, B6 ve C vitaminleri yönünden de oldukça zengindir. Vücudunuzun kanserle savaşmasına yardımcı olabilecek kimyasal olan "quercetin" içeren bu sebze, inme, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı riskini de azaltan, bir tür organik kükürt bileşiklerine sahiptir.
KARNABAHAR
Yoğun lif içeriğinin yanı sıra bol miktar C, B6, B9 ve K vitamini içeren karnabahar, vücudu belirli toksinler arındırabilecek bileşikler içerir. Bu bileşikler sayesinde böbrekler işlevini daha kolay yerine getirebilir. Fakat bu noktada içeriğindeki fosfor ve potasyum nedeniyle kronik böbrek rahatsızlığı bulunan kişilerin, tüketim miktarı için doktora başvurması büyük önem taşıyor.
ELMA
Elma, kolesterol ve kan şekerini sağlıklı düzeylerde tutmanıza yardımcı olabilecek kanserle savaşan "quercetin" ve lif yönünden oldukça zengindir. Bol miktardan antioksdain içermesi ise; böbreklerinizin daha rahat çalışmasını sağlar.