İlaç kadar etkili olduğu ispatlandı! Böbreklerde baştan aşağı yenileyici güce sahip

ZEYTİNYAĞI Antioksidanlar ve sağlıklı yağ asitleri açısından zengin olan zeytinyağı, genel sağlığı iyileştirir. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre; zeytinyağı, kolesterol seviyelerini ve kardiyovasküler hastalık, bunama ve bazı kanser türleri risklerini azaltabilir.

SARIMSAK Antioksidan açısından zengin, iltihapla savaşan bir başka gıda olan sarımsak da allisin adı verilen özel bir bileşik içerir. Sarımsakta bulunan aktif bir bileşik olan allisinin, böbrek rahatsızlığı olan kişiler için böbrek sağlığının korunmasına yardımcı olmak için reçeteli bir ilaç kadar etkili olduğu görüldü. Böbrekler için en iyi yiyecekleri arıyorsanız, listenin başında sarımsak yerini alabilir.