İlaç kadar etkili olduğu ispatlandı! Meğer hazımsızlığın doğal çaresiymiş: Sindirim sistemi tıkanıklığını yok ediyor...

Bilim insanları, yaptıkları son araştırmalardan birinde mutfaklarımızda bulunan bir baharatın neredeyse ilaç kadar etkili olduğunu tespit etti.
Curcuma longa bitkisinin kökünden elde edilen zerdeçal, kurkumin adlı doğal aktif bir bileşiği sayesinde etkili sonuçlar almanızı sağlıyor. Özellikle iltihap karşıtı ve antimikrobiyal özellikleri sayesinde Güneydoğu Asya'da uzun süredir "doğal bir tıbbi ilaç" olarak kullanılıyordu.
Tayland'daki Chulalongkorn Üniversitesi'nden araştırmacılar, hazımsızlık olarak da bilinen tekrarlayan mide rahatsızlığı olan 18-70 yaşları arasındaki 206 hastanın rahatsızlıklarını kayıt altına aldılar.
Elde edilen sonuçlara bağlı olarak zerdeçalın etkinliğini göstermek için yaptıkları çalışmada, şaşırtıcı veriler elde edildi.
Grupları üçe ayıran araştırmacılar, bir gruba günde dört kez iki büyük kapsül zerdeçal verirken, bir diğerine hazımsızlık ilacı, üçüncü gruba ise; hem ilaç hem de zerdeçal kapsülü verdiler.
Toplamda 56 gün süren deneyin başlangıcında her üç gruptaki hastaların hazımsızlık şikayetleri benzerdi.
Analiz, tüm gruplarda semptom şiddeti ve ağrıda benzer azalmalar olduğunu ortaya çıkardı. Ekip, BMJ'de yayınlanan bulguların zerdeçalın klinik uygulamada dikkate alınmasını haklı gösterebileceğini söyledi.
Zerdeçal, uzun süre kullanıldığında daha fazla yan etkiye sahip olan ilaçların yerine tercih edilebilir olarak nitelendirildi.
Ekip, "Hazımsızlık yaygın bir rahatsızlıktır ve hastalar genellikle bir doktora görünmeden önce davranışsal değişiklikleri, diyet değişikliklerini ve reçetesiz ilaçları denemektedir" açıklamasında bulundu.
Zerdeçalın aktif maddesi olan kurkumin şu anda Güney Doğu Asya ülkelerinde hazımsızlık tedavisinde kullanılıyor ancak hala belirsizlikler de mevcut.
Ekip, yapılan çalışmada "kurkumin" içeriği sayesinde zerdeçalın, hazımsızlık yaşayan kişilerde iyileşme yaşandığı görüldüğünü belirirken aynı zamanda besinin iyi tolere edildiğine de vurgu yaptılar.
Zerdeçalın ayrıca enfeksiyonla savaşmaya, alerjilere karşı korumaya, hafızayı güçlendirmeye ve ruh halimizi iyileştirmeye yardımcı olduğuna inanılıyor.