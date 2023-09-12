İlaç kadar etkili olduğu ispatlandı! Meğer hazımsızlığın doğal çaresiymiş: Sindirim sistemi tıkanıklığını yok ediyor...

Grupları üçe ayıran araştırmacılar, bir gruba günde dört kez iki büyük kapsül zerdeçal verirken, bir diğerine hazımsızlık ilacı, üçüncü gruba ise; hem ilaç hem de zerdeçal kapsülü verdiler. Toplamda 56 gün süren deneyin başlangıcında her üç gruptaki hastaların hazımsızlık şikayetleri benzerdi.

Analiz, tüm gruplarda semptom şiddeti ve ağrıda benzer azalmalar olduğunu ortaya çıkardı. Ekip, BMJ'de yayınlanan bulguların zerdeçalın klinik uygulamada dikkate alınmasını haklı gösterebileceğini söyledi. Zerdeçal, uzun süre kullanıldığında daha fazla yan etkiye sahip olan ilaçların yerine tercih edilebilir olarak nitelendirildi.