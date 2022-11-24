İlacı doğru kullan ak çok önemli! Doğru kullanılmadığında sağlığınız tehdit altında...

"HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR"

Türkiye'de ilaç tüketiminin bilinçsiz ve kontrolsüz bir şekilde her geçen gün arttığını ve bu durumun halk sağlığına karşı çok ciddi bir tehdit oluşturduğunu biliyoruz. Farkındalık oluşturmak için sağlık çalışanlarımıza, vatandaşlara yönelik belli periyotlarla eğitimler verilmektedir. Tüm bunların ışığında, artık neredeyse bir gelenek haline gelen ve son derece tehlikeli bir davranış olan, kulaktan dolma bilgilerle ya da tavsiye ile ilaç kullanma alışkanlığından acilen vazgeçilmelidir. Çünkü basit bir ağrı kesici bile tahmin edilemeyecek sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Unutmayın; toplum sağlığının devamı, öncelikle sağlıklı bireylerin yetişmesiyle mümkündür. Antibiyotiğe karşı mikroorganizmaların direnç geliştirmesinden kaçınmak ve kontrolsüz ilaç kullanımının önüne geçmek için doktor tarafından ilaç reçete edilmedikçe kullanılmaması gerekir. Şayet ilaç doktor tarafından reçete edilmiş ise önerilen süre ve dozda kullanılması gerekmektedir" dedi.