İlaçlarla birlikte bu besini asla tüketmeyin! Toksik etkilere yol açabilir...

Ancak gıdaların ilaçlarla nasıl etkileşime girdiğine ilişkin araştırmalar henüz başlangıç aşamasındadır ve şu ana kadar bu tür bağlantıların çoğu tesadüfen bulundu ya da çok daha sonra, ilaç yaygın olarak kullanılabilir hale geldikten sonra keşfedildi.

Düzenli veya reçeteli ilaç kullanıyorsanız, beslenmenizde veya rutininizde değişiklik yapmadan önce daima doktorunuzla veya eczacınızla konuşmanız önemlidir.