İlaçlı Tomografi İle İlaçsız Tomografi Arasındaki Fark Nedir? İlaçlı ve İlaçsız Tomografi Neden Çekilir?

İlaçlı ilaçsız tomografi farkı, bilgisayarlı tomografi işlemi sayesinde ortaya çıkmaktadır. BT uygulaması, x ışınları sayesinde vücutta yer alan kemik, doku ve organların teker teker görüntülenmesini sağlayan işleme verilen isimdir. Birçok görüntüyü aynı kareye getirerek çekim yapan BT, yararlı bir yöntemdir. İlaçlı ve ilaçsız tomografinin farkı nedir sorusu çoğu hastanın ilgi odağında yer almaktadır. İlaçlı tomografi ile ilaçsız tomografi arasındaki fark konusunu daha detaylı bir şekilde aşağıda inceleyebilirsiniz.

İlaçlı Tomografi İle İlaçsız Tomografi Arasındaki Fark Nedir?

İlaçlı tomografi, bedenin enine doğru gelecek şekilde görüntü alınırken, yoğun olan kısımlarda çok daha kolay görüntülenme alınabilmesi için tercih edilen bir işlemdir. İlaçlı tomografi ile ilaçsız tomografi arasındaki fark, işlemin daha detaylı olabilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Kontrast madde yardımıyla bütün vücudun, çoğunlukla da damar yolları için doğal röntgene oranla çok daha belirgin çıkmaktadır. Tomografi her zaman kullanılmamakla birlikte, gereken zamanlarda uzman doktor aracılığıyla bu testin yaptırılması gerekmektedir. Bahsettiğimiz bu ilaç eklenmeden gerçekleştirilen tomografi işlemine de ilaçsız tomografi denmektedir. İlaçlı tomografi ile ilaçsız tomografi arasındaki fark tam olarak burada ortaya çıkmaktadır.

İlaçlı ve İlaçsız Tomografi Neden Çekilir?

Bilgisayarlı tomografi, randevu alınan bölüm doktorunun zorunlu istediği zamanlarda, daha ayrıntılı tedavi edebilmek için istediği, teşhis konma esnasında yardımcı olan yararlı yöntemlerden bir tanesidir. BT istendiği zamanlar çoğunlukla kemik gibi derinin görünmesi güçleşen zamanlarda istenmektedir. Bunun yanında bedendeki kan kaçakları, damar hastalıkları, iç yaralanmalar vb. esnalarda fazlasıyla yararlı olmaktadır. İlaçlı tomografi ile ilaçsız tomografi arasındaki fark konusunu öğrendik. Şimdi ise ilaçlı tomografinin gerekli olduğu durumları sıralayalım;