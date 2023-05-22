İlaçsız ağrıyı geçiren yöntem! Adım adım ağrıyı yok edin...

2. STRESİ YÖNETİN Sizi neyin strese soktuğunu öğrenin ve sonra da yapabildiğinizde stresi azaltmak için harekete geçin. Örneğin gününüzü planlamak, programınızı basitleştirmek, düzenli olmak ve gün boyunca molalar vermek, kronik ağrı ile birlikte gelen stresi yenmede size yardımcı olabilir. 3. SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLARA DEVAM EDİN Tıbbi durumunuz ne olursa olsun, elden geldiğince sağlıklı olmak önemlidir. Kronik ağrınızla uğraşırken sağlıklı alışkanlıkları sürdürmek özellikle çok önemlidir. Aşağıda okuyacaklarınız, kronik ağrıya rağmen hayatınızın kontrolünü tekrar ele geçirmenize ve sağlıklı kalmanıza yardım edebilir.

4. EGZERSİZ YAPIN Egzersizin ağrıyı kötüleştirdiği yaygın bir inanıştır. Gerçekte egzersiz ağrıyı azaltabilir, depresyon ve endişeyi hafifletebilir. Aktivite, ruh halinizi ve tüm sağlığınızı da iyileştirebilir. Egzersizden kaçınmak formunuzu kaybetmenize neden olabilir ve bu da ağrınızı artırabilir. Size uygun bir egzersiz programı hazırlaması konusunda sağlık uzmanınızla konuşun. 5. UYKUSUZ KALMAYIN Çoğu insan, dinlenmiş hissetmek için gecede yedi sekiz saatlik uykuya ihtiyaç duyar. Bol bol uyumanız günü karşılamak için size gereken enerjiyi sağlayacaktır. Uyumaya yardımı olması için birtakım iyi uyku alışkanlıkları geliştirin. Örneğin her gün aynı zaman dilimi içinde yatağa gidin ve sabah da aynı saatte kalkın, bir uyku vakti alışkanlığınız olsun, uyumak için hoş ve rahat bir ortam yaratın, kafeinden uzak durun.