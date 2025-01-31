İlişkide doğru kişiyle beraber olduğunuzu gösteren 5 ipucu

Doğru kişiyle birlikte olduğunuzdan eminsiniz fakat bir şeyler aklınızı karıştırıyor ve partnerinizin sizin için uygun olmadığını düşünüyorsunuz. Endişelenmeyin, ilişkinizin gerçekten olması gerektiği gibi olup olmadığından bu ipuçlarıyla emin olabilirsiniz.

İKİNİZ DE GENEL OLARAK POZİTİF MİSİNİZ?

Chicago Üniversitesinde yapılan araştırmada, pozitif olmanın ve sık sık gülümsemenin bir ilişkiyi istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü gösteriyor.

Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi'nde yayınlanan farklı bir çalışmada, partnerlerin birbirlerinin başarılarını sanki kendi başarılarıymış gibi kutlaması ve onun adına heycanlanması olumsuz ve kayıtsız tepki veren çiftlere göre daha mutlu olduğunu öne sürdü.

Bu çalışma sonucunda partnerinize verdiğiniz tepkilerin ikinize de fayda sağlayabileceği belirtilmiş oldu.