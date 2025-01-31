İlişkide doğru kişiyle beraber olduğunuzu gösteren 5 ipucu

Doğru kişiyle birlikte olduğunuzdan eminsiniz fakat bir şeyler aklınızı karıştırıyor ve partnerinizin sizin için uygun olmadığını düşünüyorsunuz. Endişelenmeyin, ilişkinizin gerçekten olması gerektiği gibi olup olmadığından bu ipuçlarıyla emin olabilirsiniz.
İKİNİZ DE GENEL OLARAK POZİTİF MİSİNİZ?
Chicago Üniversitesinde yapılan araştırmada, pozitif olmanın ve sık sık gülümsemenin bir ilişkiyi istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü gösteriyor.
Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi'nde yayınlanan farklı bir çalışmada, partnerlerin birbirlerinin başarılarını sanki kendi başarılarıymış gibi kutlaması ve onun adına heycanlanması olumsuz ve kayıtsız tepki veren çiftlere göre daha mutlu olduğunu öne sürdü.
Bu çalışma sonucunda partnerinize verdiğiniz tepkilerin ikinize de fayda sağlayabileceği belirtilmiş oldu.
MESAJLAŞMAYI MİNİMUMDA TUTUN
Gelişen teknoloji sayesinde duygularımızı ve düşüncelerimizi artık emojiler ile yansıtıyoruz.
Brigham Young Üniversitesi'nden araştırmacılar, partnerinizle online bir şekilde iletişim kurarken dikkatli olmanız gerektiğini belirtiyor.
22 yaş civarlarında ve ciddi ilişkileri olan 276 erkek ve kadın üzerinde yapılan bir anket, her iki cinsiyetin de ilişkilerinde mutsuz hissetmesinin sebebinin yoğun mesajlaşma olduğunu ortaya koydu.
Dr. Greer, ilişkilerdeki birçok insan için mesajlaşma tehlikelidir çünkü mesaj yoluyla gerçek ifadelerimizi anlatmak zordur diye belirtti.
SOSYAL MEDYA KULLANIMINI SINIRLANDIRIN
Günümüzde sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte telefonda vakit geçirme sürelerimiz değişti.
Hesaplarınızda sürekli akışları kontrol etmek ilişkiniz için yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri olabilir.
Cyberpsychology, Behavior and Social Networking dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, sosyal medyayı günde bir kereden fazla kullanan kişilerde aldatma, ayrılma veya boşanma gibi olumsuz sonuçlara yol açan çatışmalar yaşandığı öne sürüldü.
DUYGULARINIZI BASTIRMAK YERİNE İLETİŞİM KURMALISINIZ
Sevgilinizle yaşadığınız anlaşmazlık yüzünden moraliniz bozulabilir, ancak yapılan bir araştırmaya göre bu, ilişkinizi bir arada tutan en önemli unsur olabilir. Florida Eyalet Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, anlaşmazlık çıktığında öfkenizi ifade etmenin ilişkideki sorunları çözmek için gerekli olabileceğini belirtti. Affet ve unut sözünün tamamen yanlış bir davranış olduğunu gösterdi.
BİRLİKTE GÜLMEK İLİŞKİ İÇİN SON DECERE DEĞERLİ
Western Journal of Communication'da yayınlanan bir çalışmada ise mutlu çiftlerin en az bir kez birlikte güldüğünü buldu.
Daha ilginç bir araştırmada ise evli çiftlerin %92'sinin mizahı yaşamlarına önemli katkı sağlayan bir faktör olarak görüldüğünü söyledi.