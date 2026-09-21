İlk 6 ay çok kritik! Bebeklerde fark edilmeyen gelişim sorunlarına dikkat

Bir bebeğin sağlıklı büyüyüp büyümediğini anlamanın yolu yalnızca kilo takibinden geçmiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Murat Koçkar, doğumdan itibaren düzenli doktor kontrollerinin hem fiziksel hem de nörolojik gelişimin izlenmesi açısından hayati önem taşıdığını belirterek, "İlk aylarda yapılacak düzenli takipler sayesinde gelişim geriliği, kalça çıkığı ve birçok sağlık sorunu erken dönemde tespit edilebiliyor" ifadelerini kullandı.

İLK ALTI AY GELİŞİMİN EN HIZLI DÖNEMİ

Doğumdan itibaren bebeklerin gelişiminin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Dr. Koçkar, ilk muayenenin doğum salonunda başladığını söyledi. Dr. Koçkar, "Bebeğin boyu, kilosu, solunumu, kalp sağlığı ve olası doğumsal anomalileri doğar doğmaz değerlendirilir. Ardından anne ile kurulan ten tene temas hem bebeğin dış dünyaya uyumunu kolaylaştırır hem de anne-bebek bağını güçlendirir. Hastaneden taburcu olduktan sonra ikinci ya da dördüncü günde sarılık, emme durumu ve kilo kontrolü için mutlaka yeniden değerlendirme yapılmalıdır" dedi.

DÜZENLİ TAKİP ERKEN TANI SAĞLIYOR

Bebeklerin ilk aylarda belirli aralıklarla kontrole çağrıldığını ifade eden Dr. Koçkar, "İlk günlerde görülen yüzde 7 ila 10 arasındaki kilo kaybı fizyolojik olabilir ancak bunun mutlaka hekim tarafından takip edilmesi gerekir. Birinci ayda motor gelişim değerlendirilirken kalça çıkığı açısından hem fizik muayene hem de gerekli durumlarda kalça ultrasonu yapılır. İlk altı ay her ay, altı ile on iki ay arasında üç ayda bir, sonrasında ise yaşa uygun aralıklarla düzenli kontroller sürdürülmelidir" diye konuştu.

GELİŞİM BASAMAKLARI DİKKATLE İZLENMELİ

Her bebeğin gelişim sürecinin yakından izlenmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Koçkar, "İlk aylarda baş kontrolü, sosyal gülümseme, kahkaha atma, cıvıldama, destekli oturma ve dönme gibi gelişim basamakları büyük önem taşır. Altıncı ay ise hem ek gıdaya geçiş hem de hareket gelişimi açısından kritik bir dönemdir. Bu süreçte yapılacak düzenli kontroller, gelişimsel farklılıkların erken fark edilmesini ve gerekli tedavilerin zamanında planlanmasını sağlar" ifadelerini kullandı.