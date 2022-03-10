İlk belirtilerini yıllar önce veriyor! Bu kişilerde Parkinson riski 2,5 kat daha fazla

Artan araştırmalar, tıp camiasında doktorların nörolojik olarak ortaya çıkan bu sorunu nasıl tedavi edebileceklerini ve mümkün olan en kısa sürede tespit ederek önlem almayı sağlayan kırmızı işaretleri kolaylaştırıyor. Parkinson hastalığının ilk belirtileri, iki özel semptom olarak ortaya çıkabilir. İşte o semptomlar
EPİLEPSİ VE İŞİTME KAYBI ERKEN UYARI İŞARETLERİ OLABİLİR
JAMA Neurology'de yayınlanan yeni bir çalışmada, Londra Queen Mary Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, hangi sağlık sorunlarının Parkinson hastalığının erken uyarı işaretleri olabileceğine dair önemli veriler elde etti. Bunun için 1990 yılı Şubat 2018 arasında 1.016.277 kişinin sağlık kayıtları analiz edildi.
Elde edilen sonuçlar, tanıdan beş ila on yıl öncesinden hastalarda titreme veya hafıza kaybı gibi tipik uyarı işaretlerinin görülebileceğini ortaya koydu. Ancak araştırmacılar, durumun güvenilir uyarı işaretleri olarak iki semptom daha tespit etti: Epilepsi ve işitme kaybı.
EPİLEPSİ HASTALARININ PARKİNSONA YAKALANMA OLASILIĞI İKİ KAT DAHA FAZLA
Araştırmaya göre, sonuçlar işitme kaybına yakalanan kişilerin Parkinson hastalığına yakalanma riskinin %66 oranında fazla olduğunu tespit etti. Araştırmacılar, bunun sebebinin beyin fonksiyonlarındaki değişikliklerin ilk belirtisi olarak değerlendiriyor. Doktora öğrencisi Nörolog Cristina Simonet, erken işitme kaybının rolünün daha fazla araştırma gerektirse de Parkinson hastalığı patogenezinin bir parçası olarak ortaya çıktığını dile getirdi.
Fakat işitme kaybının yanı sıra epilepsi hastaları ile parkinson hastalığı arasında kurulan ilişki daha anlamlıydı. Yapılan araştırmada, epilepsi hastalarının ilerleyen yaşamlarında Parkinson'a yakalanma riskinin 2,5 kat daha fazla bulundur. Araştırmacılar, önceki çalışmalarında epilepsi ilaçları ve Parkinson arasında bir bağlantı tespit ettiklerine ve daha fazla araştırma gerektiren olası nedensellikl bağına dikkat çektiler. Ayrıca bu bilim insanları, Parkinson hastalığı olan hastalarda epilepsi prevalansının, genel popülasyondaki dağılımdan daha yüksek olduğunu bildirdi.
Araştırmayı yapan ekip, doktorların bu bağlantıların farkında olarak Parkinson semptomlarının ne kadar erken ortaya çıkabileceğini anlamalarının önemi olduğunu belirtti. Böylece hastalar zamanında teşhis edilerek durumun daha kolay yönetilebileceği umut ediliyor.
TEK BELİRTİLER BUNLAR DEĞİL
Doktorunuzla konuşmak için belirti verebilecek başka erken uyarı işaretleri de bulunuyor. İşitme kaybı ve epilepsi Parkinson'un tek erken belirtileri değil. Parkinson Vakfı'na göre, diğer erken belirtiler arasında titreme, küçük el yazısı, koku kaybı, yürüme güçlüğü, kabızlık, baş dönmesi bayılma, kamburlaşma ve düşük ses aralığı da bulunuyor. Bu belirtilerden birini fark ederseniz herhangi bir muayene veya tedavi için mutlaka bir doktora başvurmanız oldukça önemli.