İlk belirtilerini yıllar önce veriyor! Bu kişilerde Parkinson riski 2,5 kat daha fazla

Bilimsel çalışmalar, ilerleyen hastalıkların belirtisi ile ilgili erken semptomların teşhisinde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Parkinson hastalığının tüm dünyada giderek yaygınlaşması ve ileri yaşlarda etkilenen birçok insanın varlığı, bu sorundan nasıl kurtulabileceğimize dair önemli çalışmaları da beraberinde getiriyor. İşte bu nedenle son dönemde yapılan çalışmalardan biri, Parkinson’un yıllar öncesinden riskini görerek önlem alabilmeyi mümkün kılıyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 10.03.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022 16:39

Artan araştırmalar, tıp camiasında doktorların nörolojik olarak ortaya çıkan bu sorunu nasıl tedavi edebileceklerini ve mümkün olan en kısa sürede tespit ederek önlem almayı sağlayan kırmızı işaretleri kolaylaştırıyor. Parkinson hastalığının ilk belirtileri, iki özel semptom olarak ortaya çıkabilir. İşte o semptomlar

EPİLEPSİ VE İŞİTME KAYBI ERKEN UYARI İŞARETLERİ OLABİLİR JAMA Neurology'de yayınlanan yeni bir çalışmada, Londra Queen Mary Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, hangi sağlık sorunlarının Parkinson hastalığının erken uyarı işaretleri olabileceğine dair önemli veriler elde etti. Bunun için 1990 yılı Şubat 2018 arasında 1.016.277 kişinin sağlık kayıtları analiz edildi. Elde edilen sonuçlar, tanıdan beş ila on yıl öncesinden hastalarda titreme veya hafıza kaybı gibi tipik uyarı işaretlerinin görülebileceğini ortaya koydu. Ancak araştırmacılar, durumun güvenilir uyarı işaretleri olarak iki semptom daha tespit etti: Epilepsi ve işitme kaybı.