İlk kullanımda bembeyaz dişlerin "doğal sırrı": Ağzınızı günde bir kere bununla çalkalayın ve...

ÇİLEK Çilek, içerdiği malik asit sayesinde dişleri beyazlatmaya yardımcı olabilir. Çileği ezdikten sonra dişlerinize sürebilir veya karbonat ile karıştırarak kullanabilirsiniz. SODA VE TUZ KARIŞIMI Bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı tuz ve birkaç damla suyu karıştırarak diş macunu gibi kullanabilirsiniz. Ancak, bu yöntemi de çok sık uygulamaktan kaçının.

PORTAKAL KABUĞU Portakal kabuğu içindeki d-limonen adlı madde, diş lekelerini çıkarmaya yardımcı olabilir. Ancak, portakal suyu asidik olduğu için bu yöntemi aşırıya kaçmadan uygulamak önemlidir. YOĞURT VE KARBONAT KARIŞIMI Yoğurt içindeki laktik asit ve karbonatın karışımı diş lekelerini gidermeye yardımcı olabilir.