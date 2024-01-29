İlk kullanımda bembeyaz dişlerin "doğal sırrı": Ağzınızı günde bir kere bununla çalkalayın ve...

ÇİLEK
Çilek, içerdiği malik asit sayesinde dişleri beyazlatmaya yardımcı olabilir. Çileği ezdikten sonra dişlerinize sürebilir veya karbonat ile karıştırarak kullanabilirsiniz.
SODA VE TUZ KARIŞIMI
Bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı tuz ve birkaç damla suyu karıştırarak diş macunu gibi kullanabilirsiniz. Ancak, bu yöntemi de çok sık uygulamaktan kaçının.
PORTAKAL KABUĞU
Portakal kabuğu içindeki d-limonen adlı madde, diş lekelerini çıkarmaya yardımcı olabilir. Ancak, portakal suyu asidik olduğu için bu yöntemi aşırıya kaçmadan uygulamak önemlidir.
YOĞURT VE KARBONAT KARIŞIMI
Yoğurt içindeki laktik asit ve karbonatın karışımı diş lekelerini gidermeye yardımcı olabilir.
HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI ÇALKALAMA
Hindistancevizi yağı, diş minesini güçlendirebilir ve ağızda bakterilerle savaşabilir. Günde bir kez hindistancevizi yağı ile ağız çalkalayabilirsiniz.
Bu doğal yöntemlerin hepsi kişiden kişiye farklı sonuçlar verebilir ve etkileri zamanla görülebilir. Ancak, diş sağlığınızı korumak adına düzenli diş kontrolleri yapmak ve diş hekiminizin önerilerini takip etmek önemlidir.