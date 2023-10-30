İnme ilk belirtisini böyle veriyor! Erken müdahale büyük önem taşıyor...

Arsava, inmenin genellikle ani ortaya çıktığını, en sık yüz, kol veya bacakta his veya güç kaybı, denge veya koordinasyon bozukluğu, konuşma veya anlama güçlüğü, görme kaybı ve çift görme ile kendini gösterdiğini dile getirdi.

Şiddetli baş ağrısının da inme belirtisi olabildiğine işaret eden Arsava, bu belirtilerden bir veya birkaçının görülmesi durumunda acil olarak tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguladı.