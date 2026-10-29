İnmede zamana karşı yarış! Dakikalar beyin hücrelerinin kaderini değiştirebilir

İNME SONRASI REHABİLİTASYONUN HEDEFİ BAĞIMSIZLIĞI ARTIRMAK

İnme sonrasında ortaya çıkan fonksiyonel kayıpların her hastada farklılık gösterebildiğini dile getiren Doç. Dr. Ahmet Üşen, rehabilitasyonun temel amacının hastanın günlük yaşamda mümkün olan en yüksek bağımsızlık düzeyine ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Üşen, "İnme, düşündüğümüzden çok daha sık görülen bir hastalık. İnme sonrası ortaya çıkan sorunlar her hastada aynı değil. Beynin etkilenen bölgesine ve inmenin şiddetine göre farklı fonksiyonel kayıplar görebiliyoruz. Bu nedenle inmenin etkilerini yalnızca kas güçsüzlüğü veya felç olarak değerlendirmemek gerekiyor. Hastanın günlük yaşam aktiviteleri ve bağımsızlık düzeyi de önemli ölçüde etkilenebiliyor. Rehabilitasyondaki temel amacımız yalnızca hastanın yeniden yürümesini veya kaslarını güçlendirmesini sağlamak değil, kendi koşulları içerisinde mümkün olan en yüksek bağımsızlık düzeyine ulaşmasına ve günlük yaşama yeniden katılmasına yardımcı olmak" dedi.