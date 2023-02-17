İnsanların uykuya daha fazla ihtiyaç duyduğu zaman... Uykuyu büyük oranda etkiliyor!

Mevsim, uykuyu etkiliyor

Araştırma, insanların uyku alışkanlıklarını mevsime göre ayarlamaları gerekebileceğini gösteriyor.

Almanya'daki St Hedwig Hastanesinde görevli, çalışmanın sorumlu yazarı Dr. Dieter Kunz, "Mevsimsellik, gezegendeki her canlıda mevcut." diyerek, toplumların genel olarak uyku alışkanlıklarını mevsime göre ayarlaması veya okul ve çalışma programlarını mevsimsel uyku ihtiyaçlarına göre düzenlemesi gerektiğini söyledi.