İnsülin direnciyle mücadelenin sırrı baharat rafınızda! Kan şekerini bir saatte %60 düşüren o mucize...

Yapılan araştırmalar sonunda "postprandiyal glukoz konsantrasyonları" ( yemek yedikten sonra ortaya çıkan şeker) oranının "kurkumin" (zerdeçal) ve "kurkumin - balık yağı" tüketenlerde farklı düşüş oranları tespit edildi. Zerdeçal tüketenlerde %60,6, zerdeçal ve balık yağı tüketenlerde %51 oranında düşüş, ilk alımdan 60 dakika içinde gerçekleşti.

Araştırmacılar, zerdeçalın (kurkumin) tokluk glisemik yanıtı ve glikoz kontrolü için insülin talebini azalttığını bu sayede kandaki şeker oranının düştüğünü ortaya koyuyor. KURKUMİN NASIL TÜKETİLMELİ? Holland ve Barrett, çoğu takviyede karabiberin bulunduğunu çünkü kanın kurkumin adlı bileşiği zerdeçal sayesinde tüketmenin bu karabiber olmadan emiliminin yeterince iyi olmadığını belirtiyor. Uzmanlar, karabiberin, kanın zerdeçalın içeriğindeki kurkuminin emilimini %3000 artırdığını belirtiyor.