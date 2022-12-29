İnsülin direnciyle mücadelenin sırrı baharat rafınızda! Kan şekerini bir saatte %60 düşüren o mucize...

Fakat bu durumda, basit ama etkili bir çözüm bulunuyor: beslenme düzeninizi değiştirmek. Kan şekeri seviyeleri, yemek yemeye tepki olarak yükseliş gösterir. Bu sayede tam da bu yöntemi kullanarak kan şekeri düzeyini düzenleyebilirsiniz.
Araştırmalar, yemek yemeden önce zerdeçalın parlak sarı rengini veren pigment kurkuminin tüketilen yemekten kaynaklanan kan şekeri seviyelerindeki artışı azaltabileceğini ortaya koyuyor. Üstelik bu düşüş, tüketimden sonraki bir saat içinde kendisini göstermeye başlıyor. Kan şekeri seviyeleri, ilk tüketimden 120 dakikaya kadar ölçülerek bu veriler elde edildi.
Yapılan araştırmalar sonunda "postprandiyal glukoz konsantrasyonları" ( yemek yedikten sonra ortaya çıkan şeker) oranının "kurkumin" (zerdeçal) ve "kurkumin - balık yağı" tüketenlerde farklı düşüş oranları tespit edildi. Zerdeçal tüketenlerde %60,6, zerdeçal ve balık yağı tüketenlerde %51 oranında düşüş, ilk alımdan 60 dakika içinde gerçekleşti.
Araştırmacılar, zerdeçalın (kurkumin) tokluk glisemik yanıtı ve glikoz kontrolü için insülin talebini azalttığını bu sayede kandaki şeker oranının düştüğünü ortaya koyuyor.
KURKUMİN NASIL TÜKETİLMELİ?
Holland ve Barrett, çoğu takviyede karabiberin bulunduğunu çünkü kanın kurkumin adlı bileşiği zerdeçal sayesinde tüketmenin bu karabiber olmadan emiliminin yeterince iyi olmadığını belirtiyor. Uzmanlar, karabiberin, kanın zerdeçalın içeriğindeki kurkuminin emilimini %3000 artırdığını belirtiyor.
NASIL BESLENİLMELİ?
Tip 2 diyabetiniz bulunuyorsa bazı yiyecek türlerini sınırlamak önemlidir. Hangi yiyeceklerin sağlığınız için yararlı hangilerinin kan şekerinizi yükseltebilecek bir riskle karşı karşıya olduğunu bilmek gerekir. Bu nedenle ortaya konulabilecek birkaç ipucu;
Uzmanlar, doktorunuzun kontrolünde ilerleyecek olan beslenme sistemini uygulamanın en doğrusu olduğunu, herkesin bedenindeki değişikliklerin bir uzman kontrolünden geçmesi gerektiği konusunda uyarıyor.
TİP 2 DİYABET BELİRTİLERİ NELERDİR?
Birçok insan farkında olmadan tip 2 diyabet hastalığı yaşıyor olabilir. Geç fark edilen bu durum, semptomların kendisini fark ettirmeden iyi hissetmenize neden olmasıdır. Tip 2 diyabetin belirtileri ise;