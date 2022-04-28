İnternetten alınan "dinlendirici gözlük"lere dikkat! Göz sağlığını tehdit ediyor!





"Dinlendirici gözlük adı altında bir gözlük çeşidi yok"

Sözlerine "Öncelikle dinlendirici gözlük adı altında bir gözlük çeşidi yok" diyerek başlayan Dr. Bülent Raşit Tuncel, küçük numaralı gözlüklerin zamanla dinlendirici gözlük adını aldığını belirtti. Göz problemi olmayan kişilerin gözlük kullanmasını önermediklerini vurgulayan Tuncel, "Göz kusuru olan kişilerin, bir göz hekimi tarafından muayene edilmesi gerekiyor. Bu göz muayenesi esnasında sadece gözlük kusuru değil, bunun dışında olabilecek diğer hastalıkları da teşhis ediyoruz. İnternetten dinlendirici gözlük adı altında bir gözlük alırsak var olan bir göz problemini gözden kaçırabiliriz. Bir göz kusurumuz varsa bunun için gözlük kullanabiliyoruz. Bazen 0,25 gibi 0,50 gibi çok küçük numaralar için gözlük kullanıyoruz. İnsanlarda bu rahatlatıcı etki oluşturabiliyor" dedi.

Küçük numaralı gözlükler için halk arasında "ekran karşısında kullanın, gözünüz yorulmasın" diye bir ifade yayıldığını ve bunun zaman içinde "dinlendirici gözlük" olarak adlandırıldığını söyleyen Dr. Tuncel, "Bundan dolayı da gözlük kullanmayan kişiler de kullanım ihtiyacı hisseder hale geldi. Aslında gözü sağlam olan kişilerin gözlük kullanmasını önermiyoruz" diye konuştu.