Isaac Newton Kimdir? Isaac Newton İcatları, Sözleri, Yaptığı Çalışmalar ve Bilime Katkıları

Isaac Newton kimdir, sorusu için Isaac Newton hayatı, çalışmaları ile bilime ve insanlığa katkısı gibi konulara detaylıca eğilmemiz gerekmektedir. Günümüzdeki fiziğin temelini atan Newton, yaptığı sıra dışı keşifleri ile fizik kurallarını altüst etmiştir. Bu nedenle icatları ve yaptığı çalışmalar, bu kadar çok irdelenirken en çok araştırılan konular arasında, Isaac Newton ne icat etti gibi sorular da sıkça sorulmaktadır. Özellikle yer çekimini keşfi ile bilinmektedir. İcatları ve keşifleri kadar Isaac Newton sözleri ile de tarihe damga vurmuştur.

Isaac Newton Kimdir?

1643 yılında İngiltere'de doğan Isaac Newton, fiziğin temellerini ata bilim insanıdır. Newton ismi akıllara ilk olarak yer çekimi ile gelmektedir. Yer çekimini bulduğu meşhur hikâyesi herkes tarafından bilinmektedir. Yer çekimini keşfi ile dünya fizik kurallarının tüm merceğini değiştirmiştir. Bunun yanı sıra kütle çekimi ve hareket konusunda yaptığı çalışmaların yanında ışık ve optikle ilgili de çalışmalar yapılmıştır.

Isaac Newton fiziğin yanı sıra bilimin matematik, astronomi ve felsefe alanında da çalışmalar yapıştır. Birden fazla disiplinle ilgilenen Isaac Newton, özellikle kütle çekimi, hareket, ışık gibi konuların yanında klasik mekaniğin de temelini atmıştır. Onu en önemli yapan özellik de günümüzde hala geçerli olan klasik fiziğin temelini atmasıdır.

Isaac Newton İcatları Yaptığı Çalışmalar ve Bilime Katkıları Nelerdir?

Isaac Newton'u tüm zamanların en büyük bilim insanı sayılmaktadır. Bunu en önemli nedeni günümüzde çok bilinen yer çekimi kanunu yanı sıra birden fazla buluşa ve icada da imza atmıştır. Özellikle fizik ve matematik alanında yaptığı buluşlar ve icatlar ile geçmişten günümüze nitelikli bir bilimsel çığır açmıştır.

Isaac Newton'un dünya tarihi üzerinde ses getiren icatları ve buluşları şunlardır:

Gezegen Hareketleri: gezegenlerin matematiksel temelini ilk hesaplayan bilim insanıdır. Ondan önce Kopernik ve Kepler önemli çalışmalar yapsa da gezegenlere dair evrensel kanunu açıklayarak en son noktayı koyan bilim insanı Isaac Newton'dur. Yerçekimi Kanunu: Isaac Newton'un yerçekimi kanununu nasıl bulduğuna dair hikâyeyi bilmeyen yoktur. Newton'un evrensel yerçekimi kanununu bulması ile dünyadaki fizik kanunlarına dair pek çok kural ve kanun da değiştirilmiştir. Mekanik kanunları: Newton, evrendeki her hareketin neden ve sonucunu üç temel mekanik harekete bağlamıştır. Bunlar ise etki-tepki kanunu, eylemsizlik kanunu ve de kuvvet-ivme kanunudur. Bu temel mekanik kanunlara göre evrendeki her türlü klasik sistem Newton kanunları modellenerek anlaşılır. Işığın parçacık kuramı: Işığın parçacıklardan oluştuğunu iddia eden Newton, döneminde ışığın dalga olduğu kuramına karşı çıkmıştır. Günümüzde Kuantum Kuramı da ışığın parçacık olduğunu iddia eder. Beyaz ışığın tayfı: ışığın doğasını merak edip araştıran Newton, beyaz ışığı prizma yardımı ile tayflara ayırmıştır. Böylelikle ışığın renklerden oluştuğunu görmüştür. Böylelikle gökkuşağı bilimsel bir açıklamaya oturtulmuştur. Aynalı teleskobun icadı: aynalı teleskop dünyada en önemli icatlardan birisi sayılabilir. Mercekli teleskopu yapan Galileo Galilei, mercekli teleskobu icat etmişti. Sonsuz küçükler hesabı(calculus): birçok problemi bu formülle çözen Isaac Newton, bu formülle türev, integral ve limit konularının temelini atmıştır.

Isaac Newton Sözleri

Isaac Newton, icatları ve buluşları kadar sözleri ile de tarihe geçmiştir. Isaac Newton'un bu değerli sözlerine göz atacak olduğumuzda:.