İshal ve kusmalara karşı ’adeta doğal serum!’ Sadece 3 malzemeyle hazır…

Genellikle sindirim sistemine alınan virüslerden kaynaklanan kusma ve ishal vücutta sıvı kaybı oluşturmaktadır. Oluşan sıvı kaybı ise halsizliğe yol açar. Evde kolaylıkla yapılabilecek bu tarif ile yaşadığınız sancılı süreci daha kolay atlatmanıza yardımcı olabilir.

UYARI: Hamileyseniz, emziriyorsanız, kronik bir rahatsızlığınız varsa veya ilaç kullanıyorsanız önce mutlaka bir uzmana danışın. Bu tarif öneri niteliğinde olup tıbbi bir tavsiye değildir.