Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri İshal ve kusmalara karşı 'adeta doğal serum!' Sadece 3 malzemeyle hazır…

İshal ve kusmalara karşı 'adeta doğal serum!' Sadece 3 malzemeyle hazır…

Son zamanlarda gittikçe artan ishal ve mide bulantısı, çok sayıda kişi için adeta bir kabus. Sıvı ve enerji kaybına sebep olan bu hastalık yediden yetmişe birçok kişide görülmeye başlandı. Her evde bulunan dört malzeme ile yapılabilecek doğal içerikli bu karışım ise sıkıntılı durumun üstesinden gelmenize hızlı bir şekilde yardımcı olabilir. İşte karışımın detayları…

Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:50
ABONE OL
İshal ve kusmalara karşı ’adeta doğal serum!’ Sadece 3 malzemeyle hazır…

Genellikle sindirim sistemine alınan virüslerden kaynaklanan kusma ve ishal vücutta sıvı kaybı oluşturmaktadır. Oluşan sıvı kaybı ise halsizliğe yol açar. Evde kolaylıkla yapılabilecek bu tarif ile yaşadığınız sancılı süreci daha kolay atlatmanıza yardımcı olabilir.

UYARI: Hamileyseniz, emziriyorsanız, kronik bir rahatsızlığınız varsa veya ilaç kullanıyorsanız önce mutlaka bir uzmana danışın. Bu tarif öneri niteliğinde olup tıbbi bir tavsiye değildir.

İSHAL VE KUSMAYA DOĞAL SERUM İÇİN MALZEMELER

  • 1 çay kaşığı kaya tuzu
  • 4 tatlı kaşığı bal
  • 1 litre su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

  • Suya önce kaya tuzunu ekliyoruz
  • Ardından balı ve taze sıkılmış limon suyunu da ekliyoruz.
  • İyice karıştırıyoruz.
  • Tarifi gün içerisinde yudum yudum tüketebilirsiniz.

BALIN FAYDALARI

İçerisinde bulunan antibakteriyeller sayesinde boğazı yumuşatır ve öksürüğü önler.

Antioksidan açısından da zengin olan bal bağışıklığı güçlendirir, hastalıklara karşı koruyucu görev alır.

Kandaki yağ oranını düşürücü etki yapan bal kalp damar hastalıklarına da iyi gelir.

LİMONUN FAYDALARI

İçerisinde bulunan narenginin maddesi sayesinde kanser ve bakteriyel enfeksiyon ile savaşır.

Aromaterapide yorgunluk ve anksiyete azaltıcı etki gösterir. Ruh halini iyileştirir.

C vitamini açısından zengin olması sayesinde demir emilimine yardımcı olur.

Yüksek sitrik asit içerir. Bu sayede böbrekte taş oluşumunu engeller ve ödem atmaya yardımcı olur.

KAYA TUZUNUN DİĞER FAYDALARI

İnsan vücudunda bulunan 92 mineralin 84 tanesini içerisinde barındıran kaya tuzu oldukça değerli bir besindir.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Uykusuzluğa iyi gelir.

Dişleri beyazlatır.

Stresi azaltır,iştahı arttırır.

Cilt kuruluğunu önler, kaşıntı problemlerini azaltır.

SON DAKİKA SON DAKİKA