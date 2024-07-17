İshale bu belirtiler de eşlik ediyorsa dikkat! Gelişim bozukluğuna neden oluyor...





SICAKLARDA İSİLİK RİSKİ

Aşırı sıcaklar sonrasında vücutta terlemenin olması veya özelikle 2 yaş altı bebeklerde ter bezi kanallarının tıkanması ile oluşan isiliğe de dikkat çeken Uzm. Dr. Seren, "Daha çok boyun omuz ve diz arkası dirsek içi gibi kıvrım bölgelerinde görülür. Küçük kırmızı ve kaşıntılı cilt lezyonlarıdır. Sıklıkla aileler tarafından alerjik cilt lezyonları ile karıştırılır. Önlenmesi için pamuklu giysiler giyilmeli ve derinin mümkün olduğunca hava alması sağlanmalıdır. Tedavisinde her gün ılık suyla banyo önerilir" dedi.





PİŞİKLERE FIRSAT VERMEYİN

Uzm. Dr. Seren, bebeklerde en sık görülen deri hastalıklarından birisinin de pişik olduğunu belirterek "Bebeğin bez kullandığı dönem boyunca tekrarlayabilir, yazın sıcak ve nemin etkisi ile görülme sıklığı artabilir. Önlenmesi için; sık bez değişimi yapılmalı, mümkünse ılık suyla yıkanmalıdır. Özellikle bebek cildinin hassas olduğu ilk aylarda cilt temizliğine önem verilmeli ve nemliliğini korumak için günlük bakım ürünleri kullanılmalıdır. Tedavisinde doktorunuzun önerdiği krem ve pomadlar kullanılabilir" uyarısında bulundu.