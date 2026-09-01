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Işık çakmaları ve perde inmesine dikkat! Bu belirtiler ciddi bir göz hastalığını gösteriyor olabilir

Ani görme kaybı, birkaç saniye içinde başlayabileceği gibi günler içinde de gelişebiliyor. Uzmanlar, özellikle perde inmesi, ışık çakmaları, şiddetli göz ağrısı ve geçici görme kaybının ciddi hastalıkların habercisi olabileceği konusunda uyarıyor.

İHA Giriş Tarihi: 01.09.2026 16:48 PAYLAŞ ABONE OL

Görmenin bir anda kısmen ya da tamamen kaybedilmesi, gözle ilgili basit bir sorundan kaynaklanabileceği gibi acil müdahale gerektiren ciddi hastalıkların da işareti olabilir. Retinal damar tıkanıklığından retina dekolmanına, glokom krizinden inme ve optik sinir hastalıklarına kadar birçok farklı neden ani görme kaybına yol açabiliyor. Uzmanlar, görme yeniden düzelse bile bu durumun hafife alınmaması ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mert Hakan Şimşek, ani görme kaybının nedenleri ve bu durumda yapılması gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ani görme kaybının birkaç saniye ile birkaç gün arasında gelişebildiğini belirten Şimşek, görüşün bir kısmının veya tamamının kaybedilebildiğini ifade etti. Bazı nedenlerin geçici olabileceğini ancak birçok durumda kalıcı hasarın önlenebilmesi için hızlı müdahalenin önem taşıdığını söyledi.