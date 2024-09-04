İşitme kayıplarında kritik süre! Erken teşhis büyük fark yaratıyor...

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hilmicem Kaya, çocukluk çağında görülen işitme kayıplarının yenidoğan döneminden erişkin yaşa kadar geniş bir dönemi kapsadığını belirtti. Özellikle yenidoğan döneminde genetik ve genetik olmayan nedenlerden kaynaklanan işitme kayıplarının tespit edilmesinde 2004'ten itibaren uygulanan işitme tarama testlerinin kritik rol oynadığını vurgulayan Medipol Sağlık Grubu'ndan Dr. Öğr. Üyesi Kaya, orta kulak enfeksiyonlarının çocuklarda sıklıkla karşılaşılan bir sorun olduğunu söyledi. Bu enfeksiyonların tanı ve tedavisinde dikkat edilmesi gereken noktaları açıklayan Kaya, ebeveynlere ve sağlık profesyonellerine rehberlik edecek önemli bilgiler verdi.

Çocukluk çağı işitme kayıplarının genetik nedenlerle olabileceği gibi anne karnında geçirilen enfeksiyonlar veya genetik olmayan sebeplerden oluşabileceğini dile getiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hilmicem Kaya, "Çocukluk çağı işitme kayıpları, yenidoğan döneminden erişkin yaşa kadar olan dönemi kapsamaktadır. Yenidoğan dönemindeki işitme kayıpları, genetik nedenler olabileceği gibi anne karnında geçirilen enfeksiyonlar veya uzamış sarılık gibi genetik olmayan sebeplerle de oluşabilir. Bu nedenle ülkemizde 2004'ten itibaren her yeni doğan bebek için işitme tarama testi uygulanmaktadır. Doğum sonrası ilk 3 günde yapılan işitme tarama testinden "Kaldı" ve "Geçti" sonuçları alınmaktadır. "Kaldı" sonucu alınan bebeklerde daha detaylı testlerle işitme değerlendirmesi yapılır. "Geçti" sonucu ise bebeğin işitmesinin normal kabul edildiği anlamına gelir; ancak yoğun bakımda kalma, uzamış sarılık veya menenjit gibi durumlarda daha detaylı testler gerekebilir." diye konuştu.

"ORTA KULAK ENFEKSİYONUNA DİKKAT"

Çocukların büyük çoğunluğunun en az bir kez orta kulak enfeksiyonu geçirdiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hilmicem Kaya, "Çocuğun sonraki hayatında ise sıklıkla orta kulak patolojilerine bağlı sorunlar ve buna bağlı işitme kayıpları karşımıza çıkmaktadır. Çocukların büyük çoğunluğu, en az bir kez orta kulak enfeksiyonu geçirmektedir. Hastalığın sebebi olarak çocuktan ve çevreden kaynaklanan birçok faktör ortaya konmuştur. Bunların en önemlilerinden biri östaki tüpünün disfonksiyonudur. Hava ile orta kulak arasında basınç dengelemesinde yer alan bu yapı, küçük çocuklarda istenilen düzeyde çalışmamaktadır. Ayrıca, geniz eti bölgesindeki sorunlar da bu kanalın çalışmasını olumsuz etkilemektedir. Bir takım bakteri, virüsler ve bunların bu bölgede yerleşmesi de orta kulak basınç dengesinde anormalliklere ve buna bağlı işitme problemlerine yol açmaktadır. Alerji ve reflü de sık orta kulak enfeksiyonu oluşumunda etkili olduğu düşünülen diğer hastalıklardır. Ayrıca risk faktörü olarak bağışıklık sistemindeki sorunlar, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirme, kış mevsimi, sigara dumanı maruziyeti, diğer çocuklarla yakın temas, obezite ve emzik kullanımının da rolü olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur." şeklinde konuştu.