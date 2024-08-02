"Islak mayo" tehlikesine dikkat! Bu hastalığı tetikliyor...

Yaz aylarında havuz ve denize girilmesiyle kadınlarda vajinal enfeksiyonun daha çok görülmeye başladığını ifade eden Op. Dr. Seda Deniz ışıklar, enfeksiyondan korunma yolları hakkında bilgilendirdi.

İHA Giriş Tarihi: 02.08.2024 13:43 PAYLAŞ ABONE OL

Öncelikle girilen deniz veya havuzun temiz olduğuna dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Işıklar, havuzların kirli olmasının yanı sıra aşırı klorlu olması da kadınlarda vajinal enfeksiyonların ortaya çıkmasına neden olabildiğini söyledi. Havuzdaki fazla klorun kadınların vajinasındaki mikroorganizmaların dengesini bozabileceğine dikkat çeken Işıklar, "Aşırı klorlanan havuz suyu vajendeki yararlı bakterileri öldürüp mantarların üremesine sebebiyet verebiliyor." şeklinde konuştu.



Bu yüzden genital hijyenin korunabilmesi için havuz veya denizde abartılı sürelerde bulunmamak gerektiğini söyleyen Işıklar, "Denize veya havuzda 30-40 dakikadan daha uzun süre kalınmaması gerekir" dedi. Islak mayo ile kalmanın da vajinal enfeksiyonların en önemli nedenleri arasında sayıldığını aktaran Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, "Havuz ve denizden çıktıktan sonra ıslak mayomuzu hemen değiştirip, duş alarak kuru mayo ile güneşlenmeliyiz" diye konuştu.