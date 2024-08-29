İstanbul İl Sağlık Bakanlığı’ndan beklenen açıklama geldi: Salgın beklentimiz yok!

"İstanbul'da şu anda maymun çiçeği vakamız yok. Bu dönemde dezenformasyonların önüne geçeceğimiz tek husus, resmi açıklamaların takip edilmesi. Maymun çiçeği ile Kovid arasında çok büyük fark var. Birisi uzun süreli temastan bulaşan bir hastalık, Kovid ise solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Ondan dolayı bulaştırma katsayısı düşük bir hastalık. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herhangi bir durumda bizim her türlü noktada sağlık sistemimiz bulaşıcı hastalıklarla mücadele edecek kuvvette."

Güner, M çiçeği virüsüyle (mpox) ilgili vatandaşların hassasiyeti, tedirginliği olduğunu, yaşanan salgın döneminde evlerden bir süre çıkılamadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Batı Nil virüsünün hayvan yoluyla buluşan bir hastalık olduğuna işaret eden Güner, "Bununla beraber isimlerini sayamayacağımız bulaşıcı hastalıklar var. Bunların hepsini takip etmek yönünde bilinçlenmeniz gerekiyor. Çünkü bilmediğimizden korkmamız normal. Herhangi bir hususta tedirgin olmadan, Bakanlığımızın bilgilendirme sayfaları, bilgilendirme rehberleri takip edilmeli. Bakanlığımız sıkıntılı bir durum olduğunda bilgilendirme yapıyor. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok, herhangi bir pandemiyle ilgili bir salgın beklentimiz yok." dedi.

EN İYİ RANDEVUYU AİLE HEKİMİ ALIR

Türkiye'de bir kişinin yılda ortalama 12 kez hastaneye veya aile hekimliğine başvurduğunu belirten Güner, dünyada bu ortalamanın 6 olduğunu ifade etti.

Güner, Türkiye'de bir hastanın istediği bölümden, istediği yerden randevu alabildiğini aktararak, "Vatandaşımıza burada tavsiyemiz, en iyi randevuyu aile hekimi alır. Aile hekimliğine başvurursa, aile hekimliği o kişi için ihtiyacı olan en doğru randevuyu belirler. Aslında ilk başvurumuzu aile hekimine yapıp, aile hekimimize sormamız lazım. Çünkü o bizim sağlık danışmanımız, ailemizin sağlık avukatı. Ona sormalıyız hangi hastaneye, kime gitmemiz lazım, randevuyu nereden almamız lazım diye." dedi.