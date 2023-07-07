İstanbul’da ’Asya Kaplanı’ çilesi: Isırığı sonucu kana ölümcül virüsler karışabiliyor! Tek yapmanız gereken...

Prof. Dr. Vefik Arıca kişisel olarak bu sivrisineğe karşı alınabilecek yöntemleri şu şekilde sıralıyor:

Prof. Dr. Arıca, "Sivrisinek ısırıkları genellikle 1-2 gün içinde kendiliğinden geçme eğilimindedir. Ancak bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve çocuklarda, kızarıklık ve şişlik daha uzun sürebilir. Ayrıca, sivrisinek ısırılan bölgeye buz uygulanması, kaşıntıyı ve enflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir" diye uyarıyor.

Isırılan bölgenin kaşınmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Arıca,"Sivrisinek ısırıklarında kaşıma, kızarıklığın ve kaşıntının daha da artmasına yol açabilir. Bu durumun sebebi, kaşınmanın ciltteki enflamasyonu artırmasıdır. Ayrıca, aşırı kaşınma sonucunda cilt tahriş olabilir ve kanama meydana gelebilir. Bu da enfeksiyon riskini artırır. Bu nedenle, özellikle çocuklar sivrisinek tarafından ısırıldığında, tırnaklarının kesik olduğundan emin olunmalı ve kaşımayı önlemek için uyarılmalıdır" diyor.

Sivrisinek ısırıklarında ise yapılacak ilk işin, sivrisinek ısırığını su ve sabunla yıkmak olduğunu söylüyor.