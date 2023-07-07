İstanbul’da ’Asya Kaplanı’ çilesi: Isırığı sonucu kana ölümcül virüsler karışabiliyor! Tek yapmanız gereken...

İstanbul'da son günlerde sivrisinek ısırığından kaynaklı kaşıntı, kızarıklık, şişlik ve yara şikayetleri arttı. Vakalara dünyadaki en istilacı tür olarak da bilinen "Asya Kaplan" sivrisineği neden oluyor.
Sivrisinekler, yüzyıllardır yaydıkları hastalıklar nedeniyle tarihteki tüm savaşların toplamından daha fazla insanın ölümüne yol açtı. Dünyada her yıl sivrisinek kaynaklı hastalıklar sebebiyle yaklaşık 500.000 kişi hayatını kaybediyor.
Asya kaplan sivrisineğinin sağlık açısından tehlikeli olmasının en büyük sebebi bu sivrisineğin ısırığıyla bazı ciddi virüs enfeksiyonlarını da insanlara geçirebiliyor olması.
Konu hakkında konuşan Prof. Dr. Vefik Arıca, Asya kaplan sivrisineği ısırığı sonucunda kana karışan virüsler insanda ciddi enfeksiyonlara neden olacağının da altını çiziyor ve bu enfeksiyonların;
Prof. Dr. Vefik Arıca kişisel olarak bu sivrisineğe karşı alınabilecek yöntemleri şu şekilde sıralıyor:
ASYA KAPLANI SİVRİSİNEĞİ ISIRIĞINA NE İYİ GELİR?
Prof. Dr. Arıca, "Sivrisinek ısırıkları genellikle 1-2 gün içinde kendiliğinden geçme eğilimindedir. Ancak bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve çocuklarda, kızarıklık ve şişlik daha uzun sürebilir. Ayrıca, sivrisinek ısırılan bölgeye buz uygulanması, kaşıntıyı ve enflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir" diye uyarıyor.
Isırılan bölgenin kaşınmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Arıca,"Sivrisinek ısırıklarında kaşıma, kızarıklığın ve kaşıntının daha da artmasına yol açabilir. Bu durumun sebebi, kaşınmanın ciltteki enflamasyonu artırmasıdır. Ayrıca, aşırı kaşınma sonucunda cilt tahriş olabilir ve kanama meydana gelebilir. Bu da enfeksiyon riskini artırır. Bu nedenle, özellikle çocuklar sivrisinek tarafından ısırıldığında, tırnaklarının kesik olduğundan emin olunmalı ve kaşımayı önlemek için uyarılmalıdır" diyor.
Sivrisinek ısırıklarında ise yapılacak ilk işin, sivrisinek ısırığını su ve sabunla yıkmak olduğunu söylüyor.
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Evde bulundurduğunuz lavanta kolonyası hem içerdiği etanol ile sivrisinek kaşıntısını alacak hem de lavanta kokusu ile sivrisineklerin en azından koku uçana kadar yaklaşmasını engelleyecektir" diyor.
Asya Kaplan Sivrisineğinden Korunmak İçin Neler Yapılabilir?
Arıca, "Bu sivrisinek türünden bulaşan enfeksiyonların kesin ve etkin bir tedavisi bulunmamaktadır" diye uyarıyor ve tedavi sürecinin genellikle hastalık esnasında gelişen belirtilerin hafifletilmesine yönelik olarak çizildiğini söylüyor.
"Ayrıca, hastalık neden olan etkenlere karşı da henüz etkili bir aşı bulunamamıştır. Sadece sarı humma virüsüne karşı aşı geliştirildiği söylenebilir. Bu nedenle, bahsedilen hastalıklarla mücadelede en etkili yöntemin Asya kaplan sivrisineği ısırığından korunmak olduğu söylenebilir" diyen Prof. Dr. Vefik Arıca bu sivrisinek türünden korunmak adına, "Bu sinek türü, özellikle suyun içerisinde çok hızlı ürüyor. Bu nedenle vatandaşların evde ve bahçede herhangi bir kabın içerisinde açık su bırakmamaya dikkat etmesi gerekiyor. Sineğin üremesini önlemek için, su kaplarının mutlaka kapalı bir şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. Özellikle yaz aylarında sulak yerlerin yakınında uzun süre durulmaması da, alınabilecek önlemler arasında" diyor.
Asya Kaplan Sivrisineği Nedir?
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Asya kaplan sivrisineği veya Aedes albopictus; Güneydoğu Asya'ya özgü, gövdesinde ve bacaklarında bulunan beyaz renkli şeritlerle diğer türlerden ayırt edilebilen, kan emici bir sivrisinek türüdür" diyor.
Bu sivrisinek türünün, insanlar başta olmak üzere, köpek ve kuş gibi hayvanlardan da beslenebileceğini söyleyen Arıca sözlerine şu şekilde devam ediyor; "Türkiye'de ilk kez 2009 yılında İpsala'da görülen Asya kaplan sivrisineği, uzun yıllar boyunca hiç görülmemişti. Özellikle son yıllarda, kıtalararası ulaşım imkanlarının gelişmesi sonucu, Asya kaplan sivrisineği de sadece Güneydoğu Asya'da sınırlı kalmayarak başta Avrupa olmak üzere Türkiye'ye doğru yayılım göstermiştir."
Diğer türlerin aksine bu türün gündüz saldırdığını ve kan emmeyi tercih ettiğini söyleyen Prof. Dr. Vefik Arıca, "Oldukça agresif bir türdür. Diğer sivrisinek cinslerinin çoğu bir kere kan emer, yumurtlar ve ölür ancak bu sinek türü en az birkaç kez kan emebilir. Bu sebeple hastalık bulaştırma riski daha fazladır. Ayrıca bu sivrisineğin yumurtaları aylarca kuraklığa dayanabilir" diye uyarıyor.
Son olarak ise Arıca, "Asya kaplan sivrisineğinin küresel ısınma nedeniyle dünyada ve ülkemizde yaygınlaştığı, insanlara bulaştırdığı hastalıkların virüs olması, etkin bir tedavisinin olmaması ve ölümlerin artıyor olması nedeniyle dikkatli olunmalıdır" şeklinde Asya kaplan sivrisineğine karşı uyararak sözlerini bitiriyor.