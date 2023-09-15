İşte hastalıklara karşı en dayanıklı kan grubu! Bağışıklıkları çelik gibi oluyor…

EN DAYANIKLI KAN GRUBU

Araştırmacılar, O kan grubunun yalnızca kalp hastalığı riskinin değil aynı zamanda mide kanseri riskinin de düşük olduğunu bulmuşlardır. Öte yandan A grubu kanı olan kişilerin mide kanserine yakalanma riski daha yüksektir. Araştırmacılara göre bunun nedeni, genellikle midede bulunan bir bakteri olan H. pylori enfeksiyonunun, kan grubu A olan kişilerde daha yaygın olması olabilir. Bu bakteri iltihaba ve ülsere neden olabilir.