İşte hastalıklara karşı en dayanıklı kan grubu! Bağışıklıkları çelik gibi oluyor…

Yakın zamanda yapılan araştırmalar, belirli bir kan grubunun başta koroner kalp hastalığı riskini dahil olmak üzere birçok hastalığa karşı daha düşük riski olduğunu belirledi.
Kan grubu, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde antikorların ve kalıtsal antijenik maddelerin varlığına ve yokluğuna dayalı olarak kanın sınıflandırılmasını ifade eder. 4 ana kan grubu vardır: A, B, AB ve O. Kan grubunuz, ebeveynlerinizden aldığınız genler tarafından belirlenir.
Harvard Halk Sağlığı Okulu'nun araştırmasına göre kalp hastalığı riskiniz kan grubunuzla bağlantılı olabilir. Araştırmada kıdemli yazar ve yardımcı doçent Lu Qi ve meslektaşları "en riskli" kan gruplarını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre A, B veya AB kan grubuna sahip kişilerde kalp hastalığı riski, O kan grubuna sahip olanlara göre daha yüksek. Araştırmacılar, AB kan grubunun ise en riskli grup olduğunu buldu.
Veriler, 20 yıllık bir süre boyunca 89.550 yetişkinin katıldığı iki uzun süreli araştırma çalışmasından elde edildi.
Veriler, AB kan grubuna sahip kişilerin diğerlerine kıyasla kalp hastalığına yakalanma olasılığının yüzde 23 daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. B grubu kana sahip kişilerde risk yüzde 11 oranında artarken, A grubu kana sahip kişilerde yüzde 5 risk vardı.
BULGULAR NASIL YARDIMCI OLABİLİR?
Araştırmanın Yardımcı Doçenti Qi, insanlar kan gruplarını değiştiremese de, bulguların doktorların kimlerin kalp hastalığına yakalanma riski altında olduğunu daha iyi anlamalarına yardımcı olabileceğini açıkladı. "Kolesterolünüzü veya tansiyonunuzu bilmeniz gerektiği gibi, kan grubunuzu da bilmek iyidir."
Sizi daha yüksek kardiyovasküler hastalık riskine sokan bir kan grubunuz varsa, erkenden daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek önleyici tedbirler alabilir ve riski azaltabilirsiniz. Buna sağlıklı beslenmek, günlük egzersiz yapmak, sigara içmemek ve alkolden uzak durmak da dahildir.
EN DAYANIKLI KAN GRUBU
Araştırmacılar, O kan grubunun yalnızca kalp hastalığı riskinin değil aynı zamanda mide kanseri riskinin de düşük olduğunu bulmuşlardır. Öte yandan A grubu kanı olan kişilerin mide kanserine yakalanma riski daha yüksektir. Araştırmacılara göre bunun nedeni, genellikle midede bulunan bir bakteri olan H. pylori enfeksiyonunun, kan grubu A olan kişilerde daha yaygın olması olabilir. Bu bakteri iltihaba ve ülsere neden olabilir.
Ayrıca araştırmacılara göre, AB kan grubuna sahip kişiler hafıza sorunları yaşama riski daha yüksek olabilir ve A grubu kana sahip olanlarda stres hormonu kortizol daha fazla olabilir.
KALP SAĞLIĞINIZI NASIL İYİLEŞTİREBİLİRSİNİZ?
Kalp sağlığınızı iyileştirmenin birkaç yolu vardır ve bunların çoğu yaşam tarzı alışkanlıklarınızla ilgilidir.
Beslenmenize daha fazla dikkat etmek, besin açısından daha yoğun, doğal ürünler tüketmek ve yağlı, işlenmiş ve şekerli gıdalardan uzak durmak, kalp-damar hastalıkları riskini azaltabilir.
Düzenli egzersiz veya fiziksel aktiviteler kalp sağlığınızı korumak için de büyük önem taşır. Basitçe, yürüyüşe çıkmak ve koşmak bile ciddi bir fark yaratabilir.