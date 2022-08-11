İstediğiniz vücut için sadece birkaç gün: 1 haftada 4 kilo verdiren mucize hurma detoksu!

Haftada 2-4 kilo arası kilo vermenize yardımcı olacak hurma detoksunun hazırlanışı da bir o kadar kolay. Kaçamakların ardından hızlı bir toparlanma isteyenlerin yardımcı detoks programı, 1 ya da 2 gün uygulandığında şaşırtıcı sonuçlar veriyor. Mucizevi bir besin olan hurma, yüksek lif içeren meyveler arasında yer aldığından, gün boyu tok kalmanızı sağlayarak, kolayca diyet yapmanızı sağlayacaktır. Diyetisyen Tuğçe Sert konu hakkında bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 11.08.2022 08:19 PAYLAŞ ABONE OL

Eski öğretilerde de bildiğimiz üzere, sadece hurma ve su ile yıllarca yaşamak mümkün. Doğanın bizlere bu kadar besleyici ve yüksek lifli bir besin sunması, diyet yaparken de işimizi biraz kolaylaştırıyor. Çünkü, diyet yapmaya yeni başladığımızda sürekli hissedilen açlık hissi, hurma gibi besleyici ve yüksek lifli bir besin ile bastırılabilinir. Aynı zamanda, içerisinde bulunan protein, yağ, şeker ve mineraller ile diyet yapan bir kişinin günlük ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacaktır. Vitamin bakımında da zengin olan hurma, C, B1, B2, A vitaminlerini ve niasin içermektedir.

HURMANIN FAYDALARI NELERDİR? Yakın zamanlarda yapılan araştırmalara göre, yüksek lif içeren besinlerle beslenen bireylerin kolon, rahim ve göğüs kanserine yakalanma olasılığının da düştüğünü gözlemlediler. Buna ek olarak, öğünlerinin büyük bir miktarını hurma oluşturan Arap toplumlarında da, kalp hastalıkları ve kanser vakalarının düşük seviyesi, bu araştırmayı desteklemektedir. Hurmanın, kan damarlarını yumuşatıcı etkisi olduğu da çalışmalar arasındadır. Böylece, damar sertliği ve kolesterol şikayeti olan bireylerde, doktorlarına danıştıktan sonra tüketmeleri önerilir.