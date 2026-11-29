Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri İyileşiyorum derken yeniden kötüleşiyorsanız dikkat! Uzmanlar üçüncü güne işaret ediyor

İyileşiyorum derken yeniden kötüleşiyorsanız dikkat! Uzmanlar üçüncü güne işaret ediyor

Kış aylarında sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonları arasında yer alan farenjit; boğaz ağrısı, öksürük ve burun akıntısıyla kendini gösteriyor. Çoğunlukla virüslerden kaynaklanan bu hastalıkta antibiyotik kullanımı ise her zaman çözüm olmuyor. Özellikle iyileşmeye başladıktan sonra üçüncü günden itibaren yeniden kötüleşen kişiler için önemli uyarılar yapılıyor.

DHA Giriş Tarihi: 29.11.2026 09:35 PAYLAŞ ABONE OL

Boğaz ağrısı, öksürük ve burun akıntısıyla kendini gösteren farenjit, özellikle kış aylarında sık karşılaşılan üst solunum yolu enfeksiyonları arasında yer alıyor. Çoğunlukla virüslerden kaynaklanan farenjitte antibiyotik kullanımı her zaman gerekli olmuyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Eren Yılmaz, viral ve bakteriyel enfeksiyonların ayrımının hekim muayenesiyle yapılması gerektiğini belirterek bilinçsiz antibiyotik kullanımının direnç sorununa yol açabileceği konusunda değerlendirme yaptı.

'VİRÜSLER DAHA SIK GÖRÜLÜYOR' Farenjitin yutak bölgesinin iltihaplanması olduğunu belirten Dr. Yılmaz, "Farenjit, yutak dediğimiz bölgenin iltihabıdır. Bu iltihap sıklıkla virüslere bağlı olarak gelişir. Daha nadir olarak bakteriyel etkenler de farenjite neden olabilir. Viral farenjitte öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve sulanma gibi şikâyetler tabloya eşlik edebilir. Bakteriyel farenjitte ise bu belirtileri daha az görürüz. Ancak kesin ayrım hastanın şikâyetleri, hekim muayenesi ve gerekli durumlarda laboratuvar testleriyle yapılır" dedi.