İyot eksikliği kadar fazlası da zarar! Uzman isimden önemli açıklamalar

"İYOTLU TUZ KULLANIMINA VURGU

İyotun başlıca kaynaklarının iyotlu tuz ve deniz ürünleri olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıçlı, süt, yoğurt ve yumurtanın da iyot alımına katkı sağladığını ifade etti. Günlük iyot ihtiyacının karşılanmasında iyotlu tuz kullanımının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Kılıçlı, "Hekim tarafından özel bir kısıtlama önerilmediği sürece iyotlu tuz kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ancak burada önemli olan, tuzu fazla tüketmek değil, kullanılan tuzun iyotlu olması ve ölçülü davranılmasıdır" dedi. Son yıllarda iyot içeren Lugol solüsyonlarının bilinçsiz kullanımına da dikkat çeken Prof. Dr. Kılıçlı, "Dışarıdan ek iyot almadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline, özellikle endokrinoloji uzmanına danışılmalı. Haşimato ve Graves hastalığı gibi tiroid rahatsızlıklarında, ayrıca toksik multinodüler guatr ve toksik adenom gibi durumlarda fazla iyot alınması tiroid hormonlarında ciddi yükselmelere ya da düşüşlere neden olabilir. Bu durum hastalığın seyrini olumsuz etkileyerek tedavi sürecini zorlaştırabilir" ifadelerini kullandı.