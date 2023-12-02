Kabızlığı ortadan kaldıran o tarif! Bağırsaklardaki tıkanıklığı söküyor...

Doğa, birçok rahatsızlıkta olduğu gibi sindirim sisteminde de düzenli çalışabilmesi için birkaç ürünü birlikte sunuyor. Özellikle bazı besinleri birlikte tüketmek, etkisini artırmayı sağlayabilir, böylece kabızlık sorunundan kısa sürede kurtulabilirsiniz. İşte o öneriler...