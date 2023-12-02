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Kabızlığı ortadan kaldıran o tarif! Bağırsaklardaki tıkanıklığı söküyor...

Kabızlık, günlük yaşam kalitesini düşüren en önemli sindirim sorunlarının başında geliyor. Özellikle çevresel faktörler, kötü beslenme gibi durumlarla ortaya çıkabildiği gibi bazı kronik rahatsızlıklarından belirtileri arasında da yer alabilir. Bu nedenle öncelikle bir doktora başvurmalı, ardından dönemsel ve beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan kabızlıkla mücadele ediyorsanız, birkaç tarifi deneyebilirsiniz. İşte bağırsaklarınızı düğümü adeta çözen o tarifler...

Giriş Tarihi: 02.12.2023 17:15
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Kabızlığı ortadan kaldıran o tarif! Bağırsaklardaki tıkanıklığı söküyor...

Doğa, birçok rahatsızlıkta olduğu gibi sindirim sisteminde de düzenli çalışabilmesi için birkaç ürünü birlikte sunuyor. Özellikle bazı besinleri birlikte tüketmek, etkisini artırmayı sağlayabilir, böylece kabızlık sorunundan kısa sürede kurtulabilirsiniz. İşte o öneriler...

KAYISI MARMELATI

Kayısı, lif ve potasyum bakımından zengin bir meyvedir. Lif, dışkının yumuşamasına ve bağırsaklardan daha kolay geçmesine yardımcı olurken, potasyum, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur. Kayısı marmelatı, bu iki besin kaynağını tek bir lezzetli tarifte birleştirir.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kuru kayısı
  • 1 su bardağı kuru erik
  • 1 adet elma
  • 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
  • Yeterince su

Yapılışı:

  • Kuru kayısı ve kuru erikleri yıkayın ve yumuşayana kadar suda bekletin.
  • Kuru kayısı ve kuru erik
  • Yumuşayan kuru meyveleri, elmayı ve yulaf ezmesini bir blendera alın ve püre haline getirin.
  • Üzerini geçecek kadar su ekleyin ve orta ateşte pişirin.
  • Marmelat kıvamına geldiğinde ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  • Soğuyan marmelatınızı gün boyunca 2 tatlı kaşığı kadar tüketin.

REZENE ÇAYI

Rezene, sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olan bir bitkidir. Lif, potasyum ve magnezyum bakımından da zengindir. Bu besinler, dışkının yumuşamasına ve bağırsaklardan daha kolay geçmesine yardımcı olur.

Malzemeler:

  • 1 tatlı kaşığı kurutulmuş rezene
  • 1 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

  • Kurutulmuş rezeneyi bir fincana alın.
  • Üzerine sıcak su ekleyin ve 5-10 dakika demlenmeye bırakın.
  • Demlenen çayı süzün ve için.

LİMONLU YOĞURT

Yoğurt, lif ve probiyotik bakımından zengin bir besindir. Probiyotikler, bağırsak sağlığını desteklemeye yardımcı olur ve kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir. Limon ise sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olan C vitamini ve asit içerir.

Malzemeler:

  • 1 kase yoğurt
  • 1 adet limon

Yapılışı:

  • Bir kaseye yoğurt alın.
  • Limonun suyunu sıkın ve yoğurdu limon suyu ile karıştırın.
  • Gün boyunca bir kase limonlu yoğurt tüketin.

Bu tarifleri denemek, kabızlığınızı gidermeye ve sindirim sisteminizi desteklemeye yardımcı olabilir. Kabızlığınız uzun sürerse veya şiddetliyse, bir doktora görünmeniz gerekir.

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