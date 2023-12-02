Kabızlığı ortadan kaldıran o tarif! Bağırsaklardaki tıkanıklığı söküyor...

Doğa, birçok rahatsızlıkta olduğu gibi sindirim sisteminde de düzenli çalışabilmesi için birkaç ürünü birlikte sunuyor. Özellikle bazı besinleri birlikte tüketmek, etkisini artırmayı sağlayabilir, böylece kabızlık sorunundan kısa sürede kurtulabilirsiniz. İşte o öneriler...
KAYISI MARMELATI
Kayısı, lif ve potasyum bakımından zengin bir meyvedir. Lif, dışkının yumuşamasına ve bağırsaklardan daha kolay geçmesine yardımcı olurken, potasyum, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur. Kayısı marmelatı, bu iki besin kaynağını tek bir lezzetli tarifte birleştirir.
Malzemeler:
Yapılışı:
REZENE ÇAYI
Rezene, sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olan bir bitkidir. Lif, potasyum ve magnezyum bakımından da zengindir. Bu besinler, dışkının yumuşamasına ve bağırsaklardan daha kolay geçmesine yardımcı olur.
Malzemeler:
Yapılışı:
LİMONLU YOĞURT
Yoğurt, lif ve probiyotik bakımından zengin bir besindir. Probiyotikler, bağırsak sağlığını desteklemeye yardımcı olur ve kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir. Limon ise sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olan C vitamini ve asit içerir.
Malzemeler:
Yapılışı:
Bu tarifleri denemek, kabızlığınızı gidermeye ve sindirim sisteminizi desteklemeye yardımcı olabilir. Kabızlığınız uzun sürerse veya şiddetliyse, bir doktora görünmeniz gerekir.