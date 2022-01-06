Kabızlığı tedavi edecek en etkili yiyecek!

Kabızlık, tedavi edilemez bir rahatsızlık olmaması, doğru bir beslenme sistemi ile tamamen normal bir yaşama dönebilmenizi sağlıyor. Bağırsak hareketlerinizi düzenleyebilecek birkaç yiyecek çeşidi ile bu sorunu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, günlük tüketiminize biraz eklemek. İşte kabızlık sorununu ortadan kaldıran o yiyecek…

YULAF EZMESİ





Kahvaltı için en iyi seçeneklerden biri olan yulaf, hem çözünür hem de çözünmez lif yönünden oldukça zengindir. Suda çözünen yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini kolaylaştıran bir besindir. Bu sayede kabızlık sorunu, düzenli tüketildiğinde ortadan kalkarak bu sorundan muzdarip kişiler basit bir kahvaltı alışkanlığı ile iyileşme gösterebilir.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Birçok rahatsızlığın anahtarı olan yeşil yapraklı sebzeler, kabızlık konusunda da doğru bir çözüm sunuyor. Brokoli, brüksel lahanası veya ıspanak gibi sebzeler, birçok besin yönünden oldukça zengindir. Sadece vitamin ve mineral ihtiyacı konusunda değil lif açısından da oldukça zengin olan bu sebzeler, bağırsaklarda iyileşmeyi sağlarlar. Böylece bağırsak hareketlerini kolaylaştırarak sindirimi de rahat hale getirir. Bu nedenle haftalık öğünlerinize mutlaka birkaç çeşit eklemeyi unutmayın.

KURU ERİK





Kuru erik, çözünmeyen lif içeriği ile bağırsak hareketlerini kolaştırır ve kabızlık konusunda doğal bir çareye dönüşür. Fakat yalnızca lif ile değil, doğal müshil olarak bilinen sorbitol içeriği sayesinde doğanın kabızlık konusundaki en doğru çözümü olarak biliniyor. Bu nedenle ara öğünlerinize ekleyeceğiniz birkaç kuru erik, tüm sorununu kökten çözebilir.

MEYVELERİ ATLAMAYIN

Kivi, portakal, armut veya elma gibi meyveler, yoğun lif içerikleri sayesinde kabızlık konusunda en doğal çözümleri sunarlar. Üstelik bu meyveler, kabızlık tedavisindeki etkili olan yüksek miktarda su, sorbitol ve fruktoz içeriğine sahiptirler. Ara öğünlerin veya kahvaltıların vazgeçilmezi olan meyveler arasında seçim yaparken bu alternatifleri değerlendirebilirsiniz.

KETEN TOHUMU





Bağırsak sağlığı konusunda lif yönünden zengin beslemek, sıklıkla dile getiriliyor. Doğa birçok besinde bunları bize sunarken tohumları da es geçmemiş. Keten tohumu, bu konudaki en etkili besinlerden biri olarak öne çıkıyor. Üstelik öğünlerinize eklemenin oldukça kolay olduğu bu tohum, bağırsak sağlığınızı çok daha iyi hale getirebilir.

BAKLAGİLLER

Fasulye, barbunya, börülce gibi birbirinden farklı seçeneklerle bir araya gelen baklagiller, sindirimi kolay lifleri içeriği sayesinde kabızlığın doğal çareleri arasında yerini alıyor. Hem çözünen hem de çözünmeyen lif içeriğinin yanı sıra sindirim sistemindeki bakterileri dengelemeye yardımcı olan ve hafif bir müshil görevi gören dirençli bir nişasta yapısına sahiptir.

PROBİYOTİK BESİNLER





Lahana turşusu, kefir veya yoğurt gibi fermente gıdalar, canlı bakteriler sayesinde bağırsaklarınızdaki bakteri florasını dengelemeye yardımcı olur. Araştırmalar, probiyotiklerin, bağışıklığı geliştiren, iltihaplanmayı azaltan ve kabızlık sorununu ortadan kaldıran bağırsak mikrobiyomunu büyük oranda iyileştirdiğin ortaya koydu. Bu nedenle tüm bu besinleri ana ve ara öğünlerinize ekleyerek sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.

SU TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Yeterince su tüketmiş olmak, sağlıklı bir sindirim sistemi için en önemli konu başlıklarından biri. Vücuttaki sıvı eksikliği genellikle kabızlığın ilk sebeplerinden biri oluyor. Her gün 8 ila 10 bardak arası su tüketmek, birçok yönden sağlığınızı desteklerken aynı zamanda bağırsaklarınızdan kaynaklanan sindirim sorunlarını çözmek için de etkili araçlardan biridir.